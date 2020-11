Los mejores memes de Ferreras tras casi 15 horas seguidas en directo

Ayer se vivió un momento que siempre será parte de la historia de la televisión. En concreto, casi 15 horas seguidas de directo. El equipo de Al Rojo Vivo, en La Sexta, emitió su Objetivo La Casa Blanca para cubrir las elecciones estadounidenses desde la última hora de la noche del martes hasta las 14 horas de ayer.

El programa, conducido por Antonio García Ferreras, contó con la ayuda de colaboradores como Sandro Pozzi, Guillermo Fesser, Alana Moceri, Erika Rodríguez, Emilio Doménech o Pablo Simón que analizaron al dedillo la gran -e interminable- batalla entre Joe Biden y Donald Trump.

Como era de esperar, el trabajo a tal grado de intensidad ha dado de que hablar en redes sociales, sobre todo, en Twitter, donde los usuarios han sacado a relucir su ingenio.

He apagado la tele y no he conseguido evitar que Ferreras se vaya del todo. pic.twitter.com/z5JtRzotOm

— ChocolateSexy (@fenixzintas) November 4, 2020