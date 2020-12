Detenido en Canarias por arrastrar a su perro atado al coche

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Fuerteventura procedió a la detención de un hombre que podría haber ocasionado lesiones graves a su perro –pastor belga–, ya que, al parecer habría atado al can a una cuerda y lo habría arrastrado con tu coche por no obedecer unas órdenes de adiestramiento.

Así lo ha informado la Guardia Civil, que añade que la investigación comenzó tras tener conocimiento de las graves heridas que presentaba el animal, por lo que los agentes requirieron al varón que les enseñara el perro.

De esta manera, vieron que, además de no haber obtenido asistencia sanitaria para la cura de las graves lesiones presentadas, el can no tenía cartilla de vacunación, decidiendo su trasladado hasta un centro veterinario para una urgente intervención quirúrgica y gestionar su posterior adopción.

Por su parte, el veterinario señaló que el animal presentaba múltiples heridas pintadas con de spray de aluminio apelmazado con pelo, pus, costras y suciedad, mientras que en una de las patas sufría heridas abiertas y profundas, cojera e inflamación generalizada y claudicación de la extremidad.

Por todo ellos, los agentes procedieron a la detención del varón y las diligencias policiales han quedado a disposición del Juzgado de Guardia y de la Fiscalía de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.