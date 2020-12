La Fundación CajaCanarias entrega sus galardones culturales

La Fundación CajaCanarias ha entregado los galardones de su Convocatoria de Premios 2020, en un acto que se celebró este viernes en el Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife. Esta edición ha estado compuesta por ocho categorías, entre las que destacan algunos de los certámenes más longevos y prestigiosos organizados por CajaCanarias, como el Premio de Novela Benito Pérez Armas, el de Poesía Pedro García Cabrera o el de Investigación Agustín de Betancourt, entre otros.

El director general de la Fundación CajaCanarias, Alfredo Luaces, fue el encargado de entregar los diferentes reconocimientos a los ganadores, en el marco de una ceremonia que ha servido, a su vez, para conmemorar el 110 aniversario de la creación de la entidad, así como para brindar un sentido homenaje a la memoria del presidente de la Fundación, Alberto Delgado Prieto, recientemente fallecido.

BENITO PÉREZ ARMAS

El XXXVI Premio de Novela Benito Pérez Armas CajaCanarias ha recaído en la obra El salón de los espejos mudos, del narrador grancanario Sergio Constán, seleccionada entre las 78 presentadas a concurso. Doctor en Filología Hispánica, Constán ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y ha participado en distintos congresos internacionales. A su labor investigadora suma su faceta creativa, cultivando el género narrativo (Las Tablas de San Sulpicio, Premio Maresía 2000). En 2009 vio la luz su libro Wilde en España (León, Editorial Akrón) y, en 2010, su edición de Historias de locos, de Miguel Sawa, publicada en Sevilla por la editorial Renacimiento.

PEDRO GARCÍA CABRERA

Más de 80 obras optaron al Premio de Poesía Pedro García Cabrera CajaCanarias, que recayó en Este cosmos de raíces, de Pablo Alemán Falcón (Arucas, 1980). Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES Lomo de La Herradura, Alemán presentó una obra fruto de la reflexión sobre el trabajo escultórico de Fernando Nguema.

ISAAC DE VEGA

La colección de relatos Nosotras somos humanas, de la tinerfeña Carmen de la Rosa, se ha alzado con el Premio Isaac de Vega CajaCanarias 2020, al que optaron más de medio centenar de obras. Nosotras somos humanas consta de nueve relatos en los que la autora combina lo real con lo fantástico, el humor y la ironía con la denuncia y la reivindicación. Los personajes femeninos que los protagonizan encuentran la manera de ser ellas mismas, de ser humanas, en una sociedad que trata de domesticarlas.

FOTOGRAFÍA

En el Premio de Fotografía CajaCanarias, el entusiasmo y la entrega de los creadores quedan constatados con una convocatoria que recibió más de un centenar de fotografías, eligiendo el jurado como ganadora una propuesta fresca y arriesgada, la de Pablo Castillo Luna (Gran Canaria, 1994). El autor ha obtenido el galardón con su serie Topología de una duna, centrada en las relaciones topológicas persona-persona y persona-naturaleza, con Las Dunas de Maspalomas como indudable protagonista. Tanto esta obra como una selección de las mejores presentadas a concurso podrán contemplarse a partir del lunes en el Espacio Cultural CajaCanarias La Laguna.

MARÍA ORÁN

El cuarteto de guitarras Canary Guitar Quartet, formado por Samuel Delgado, Luis Alejandro García, Tomás Fariña y Fran Yanes, ha resultado el gran ganador del Premio de Música María Orán CajaCanarias, al obtener el galardón general, así como el correspondiente a reconocer la mejor interpretación de obra de autor canario o residente en Canarias. Esta edición del certamen ha sido convocada en la modalidad de música de cámara.

MANOLO VILLALBA

Como ha venido ocurriendo en las últimas convocatorias, el Premio de Cortometraje Manolo Villalba CajaCanarias ha constado de dos modalidades, tanto producción de ficción como de carácter documental. En el primer caso, la obra ganadora corresponde con el segundo corto de la cineasta Cora Cruz, basado en un relato de su madre, Nena Arias, titulado Naranjas y protagonizado por Ignatius Farray en el papel de Claudio.

En el apartado de cortometraje documental ha sido seleccionada la pieza Fuera de Campo, escrita y realizada por Adriana Thomasa y Pablo Vilas. La primera se graduó en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Granada y el segundo hizo lo propio en la Universidad Carlos III, de Madrid. Fuera de campo es su primer corto.

AGUSTÍN DE BETANCOURT

El tema de las investigaciones que han optado al Premio Agustín de Betancourt CajaCanarias 2020 han debido enmarcarse en el área de Artes y Humanidades. Así ha sido el caso del trabajo ganador, Archival practices in early modern Spain: Transformations, destructions and (Re)constructions of family archives in the Canary Islands, obra de Judit Gutiérrez de Armas.

MÚSICA JOVEN

Finalmente, el Premio de Música Joven CajaCanarias, que cumple su tercera edición, ha sido obtenido por el grupo Mar’a, formación surgida en 2009 como una propuesta de intuiciones musicales que confluyen para crear algo propio. El resultado es una combinación de músicas mestizas y de ritmos del mundo, de ahí que Mar’a sea convergencia de tierra con sus múltiples raíces. El jurado ha decidido otorgar el segundo premio a Hormiga y sus amigas, un proyecto fundado por el compositor y cantautor Massimo Mariani; y el tercero, a la joven intérprete tinerfeña Tori Ferrer.