Sufre un ataque de ansiedad tras exigirle llevar mascarilla en un vuelo desde Tenerife

La británica Lydia Rutter se sintió “humillada” después de que, en pleno vuelo entre Tenerife y Manchester, el comandante del mismo la avisara por megafonía de que tenía que usar mascarilla. ¿El motivo? Por cuestiones médicas está exenta de portar la misma.

Lydia toma medicamentos para ayudarla con su ansiedad severa, pero afirma que fue abordada por un personal que, en todo momento, mostró “muy malos modos”, llegando a “poner a todo el avión” en su “contra”. “Un amigo mío grabó lo que sucedía en todo momento, mientras pedía que se alejara de mí, pues estaba sufriendo un ataque de pánico muy fuerte”.

Según la compañía, la pasajera tenía que haber presentado un certificado, por eso avisaron a las autoridades, que la esperaban una vez aterrizado el avión: “Fue humillante, porque el avión, al aterrizar, rompió a aplaudir por lo que había ocurrido”.

Tras ser identificada; Lydia quedó en libertad sin cargos.

@easyjet this is a disgrace how you and your staff treated these people @manchesterairport pic.twitter.com/QR3amMux1R

— Nick bee (@Nickball07) December 15, 2020