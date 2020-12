Torres critica a los líderes que visitan Canarias para “fomentar el racismo”

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacó ayer la importancia de la Constitución durante los últimos 42 años de la historia de España y sostuvo que tras este periodo hay que abrir la posibilidad de una renovación. En declaraciones previas al acto institucional celebrado en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados, Torres valoró que muchas personas dejaron su vida por defender la libertad en España cuando no la había y que los padres de la Constitución y el referéndum posterior validaron “que tuviésemos una Carta Magna como concepto de país”.

“Vengo desde más de 2.000 kilómetros, cogiendo un avión ayer para regresar hoy [por ayer], y creo que es importante que todos los territorios estén en un día como hoy en esta efeméride”, concluyó.

EL ARCHIPIÉLAGO, PUEBLO DE ACOGIDA

De igual modo, Torres, demandó, en un “día de concordia”, que no se incentive “el racismo, la xenofobia y el fanatismo” como han hecho a su juicio algunos líderes políticos que han viajado al Archipiélago. “Canarias es un pueblo acogedor, somos migrantes”, recordó el presidente regional, que pidió a los políticos que echen una mano a las Islas, en el segundo año con más llegadas de migrantes, y no olviden nunca que “quienes se suben a las pateras son las víctimas”. “El mensaje de la xenofobia no ha calado en Canarias y vamos a seguir peleando para que no cale”, subrayó.