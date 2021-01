Charlotte Brengman, fundadora de la marca AGÜITA: “Canarias tiene todos los elementos para ser referente en sostenibilidad”

Cada minuto se venden un millón de botellas de plástico en todo el mundo. Tan solo intentar visualizar una cantidad tan grande de botellas es complicado. Pero esa no es la parte preocupante. El problema es que de esa cantidad, menos de la mitad se lleva a reciclar y, lo que es peor, de esas botellas, solo un 7% son utilizadas para generar envases nuevos. Pero eso no es todo, se prevé que la producción de plástico se cuadruplicará de aquí a 2050 si no hacemos algo para remediarlo. Por suerte, existen cosas que entre todos podemos hacer para darle la vuelta a la tortilla y que esa cifra no se convierta en una realidad; pequeños gestos que todos podemos llevar a cabo como el que hace Charlotte Brengman. Su empresa AGÜITA que fabrica botellas de acero inoxidable aporta su granito de arena para reducir la enorme cantidad de plástico que genera en las Islas. Esta original marca ofrece, además, botellas personalizadas e incluso con el logotipo de las empresas, y de originales colores que lo que tratan es evitar el uso del plástico.

– ¿Cómo nació la idea de crear esta empresa y cuándo se puso en marcha?

“Desde mi llegada a la Isla hace unos 17 años he trabajado en marketing para una gran empresa en el sector turístico. Fue un puesto de trabajo que desempeñé con mucha pasión y un trayecto lleno de aprendizaje. No sé si llamarlo midlife crisis, pero cuando llegué a los cuarenta me di cuenta de que quería hacer algo que no tuviera un objetivo puramente comercial. Quería devolver algo a las Islas a las que considero mi hogar y qué mejor forma de hacerlo que contribuyendo a hacer de las Islas un territorio más sostenible y limpio. De ahí nació AGÜITA en septiembre 2018”.

-¿Por qué ese nombre?

“Pues le tengo que reconocer que el nombre de la marca ha sido todo un acierto. Habiendo trabajado en el sector turístico tenía claro que quería crear una marca para la gente de aquí y con la que se sintieran identificados porque si le cogen cariño lo recomendarán a la gente que nos visita. Veo muchas empresas que se han saltado este paso y solo han pensado en el turista. Esto me parece un error muy grave y casi una falta de respeto. Desgraciadamente la pandemia nos ha enseñado que no hay que olvidarse de nuestros orígenes. Por otro lado, tengo que admitir que el nombre AGÜITA para un extranjero es complicado de pronunciar. ¡Hasta mis propios familiares lo pronuncian mal! pero lo que importa es que aquí todo el mundo sabe lo que es”.

-¿Qué ofrece exactamente la marca para hacer de las Islas un territorio más sostenible?

“Pues mire, creé la marca AGÜITA con un objetivo claro: reducir la cantidad de plástico que se genera en el Archipiélago. Somos alrededor de 2,1 millones de habitantes en las Islas y, anualmente, salvo el año pasado por la pandemia, recibimos hasta 14 millones de turistas de todo el mundo. Si combinamos el elevado número de personas con los niveles de consumo obtenemos como resultado una cantidad enorme de desechos, en su mayoría plásticos. Para evitar esto, es decir, que los turistas y las personas estén continuamente comprando botellas pequeñas de agua, lo que nosotros ofrecemos son botellas de acero inoxidable

de una capa (muy ligeras), botellas de doble capa que mantienen 24 horas frío y 12 horas caliente y unos pequeños termos para tomarte el café o el té sobre la marcha. Además, para personas particulares ofrezco la personalización del producto con su nombre y para empresas con su logotipo con lo que al mismo tiempo se puede hacer publicidad de la misma. Además puede ser un regalo perfecto para los empleados o clientes y da una imagen sostenible de la la empresa lo que en estos momentos ayuda mucho”.

-¿Dónde se pueden adquirir las botellas?

“Pues, por un lado en la página web aguita.eu personalizada o sin personalizar y ahí eliges la amplia gama de colores que tenemos. Empezamos por los tres colores que identifican a Canarias: amarillo, blanco y turquesa, también añadimos el negro como identificatorio de la lava, pero no tuvo mucha aceptación. Pero si entra en la web tiene una amplia gama de colores, todos muy alegres, que hacen referencia a la luz y el sol de Canarias. También trabajo con algunas tiendas, gimnasios y hoteles y cualquier empresa que quiera tener un detalle con sus empleados o clientes se puede poner en contacto conmigo. Sirvo a todas las Islas. Antes de la pandemia quería empezar a dar el salto, pero con la crisis sanitaria se ha atrasado todo un poco. Tenemos algún punto de venta en Gran Canaria y Lanzarote, pero la intención es que cuando todo esto se recupere tener incluso empleados, que ahora estoy yo sola”.

-¿Cómo ha vivido como empresaria esta pandemia?

“A nivel personal bastante bien, la verdad. Me he sentido muy unida con mi marido y mis hijos y me ha servido para poner ciertas cosas en valor. Aunque me da mucha pena por mis padres. Ellos están en una edad en la que deberían de estar disfrutando de cada momento y he visto cómo su mundo se ha hecho más pequeño por miedo al virus. A nivel profesional, pues no está siendo fácil. Hay clientes que permanecen cerrados desde marzo del año pasado y los regalos corporativos han pasado a un segundo plano. Siendo autónoma y trabajando sin compañeros lo más difícil a veces es mantenerme motivada ante esta situación, pero he aprendido a reservar un momento en la agenda para mí, para recargar pilas y hacer algo que me gusta. Ya volverán los momentos en los que la agenda no me lo permita”.

-¿Hasta qué punto es importante para usted y la empresa contribuir a un mundo sin plástico? El objetivo es absolutamente loable y admirable, pero en el momento en el que estamos ¿no le parece una utopía?

“Mire, tampoco se trata de eliminar todo el plástico porque sabemos que eso es imposible, pero sí el de un sólo uso. ¿Qué nunca llegaremos a eliminarlo al 100%? Es muy probable, pero eso no significa que tengamos que quedarnos de brazos cruzados porque sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Cosas que son fáciles de implantar, como por ejemplo, dejar de ofrecer botellas de plástico en los bares o restaurantes u ofrecer una alternativa a las bolsas de plástico en los supermercados en vez de simplemente cobrar por ellas. Si compras agua embotellada simplemente elige botellas de cristal frente a las de plástico. Mire, sabemos que en el Océano Pacífico se encuentra una isla de plástico del tamaño de Francia, España y Alemania combinada El plástico, además de ser perjudicial para nuestro planeta lo es para nuestra salud. Es cierto que las botellas de cristal no siempre son una solución: en el colegio, en la playa, en las piscinas, mientras se hace ejercicio… por eso lo que yo ofrezco es una botella de acero inoxidable reutilizable y de gran calidad”.

-Aún así creo que nos queda mucho camino por recorrer en comparación con Europa que nos lleva la delantera.

“Estamos en unas Islas rodeadas de agua y vendemos nuestra naturaleza como atracción principal para venir a visitarnos. Yo diría que no nos queda otro remedio porque el tiempo se nos acaba. ¡Claro que hay países que van por delante!, pero esto no significa que no podemos aprender de ellos y evitar cometer los mismos errores. Mire, Canarias tiene todos los elementos para ser un referente en sostenibilidad: hay sol 365 días al año, viento y mareas … por nombrar solo algunos. No se entiende que en unas Islas donde siempre hay sol y viento no se apueste mucho más por las energías renovables cuando en países del Norte de Europa, como por ejemplo Noruega, que no tienen sino dos días de sol al año, no ves ningún techo sin placa solar. Las autopistas están colapsadas y no buscamos alternativas. Llevan años hablando del tren y nada. Nos visitan para entrenar los mejores ciclistas profesionales y no podemos ofrecerles una infraestructura adecuada. Bajo mi punto de vista no se debería renovar ningún tramo de ninguna carretera sin incluir un carril de bicis y así se fomentaría el uso de este medio de transporte”.

-¿Cree que si Canarias no empieza a hacer algo ya, el turista podrá elegir otro destino más sostenible?

“Si vendemos nuestra naturaleza y nuestro clima como atractivo principal, no nos queda más remedio que avanzar en esto porque se nos acaba el tiempo. Cada vez hay mucha más gente que pone en valor la sostenibilidad y cuando se va de vacaciones busca destinos sostenibles. Volar no es sostenible, pero también soy realista y, por el momento, esto no se puede arreglar, pero si ofrecerle al visitante que, una vez que esté en las Islas, la sostenibilidad es importante, sino empezarán a elegir otro destino”.

-¿Cree sinceramente que los canarios estamos preparados para iniciar este cambio?

“Creo que en este tipo de asuntos no se puede generalizar porque nos encontraremos tanto con la persona que vive una vida zero waste a rajatabla como a quién tira su lavadora por el barranco. No sé si es debido al entorno en el que me muevo o por la situación que estamos viviendo, pero sí que veo que cada vez hay más concienciación, tanto por parte de las empresas como por parte de los individuos. Personalmente opino que se trata de un cambio de mentalidad. Y le pongo un ejemplo: Si alguien está en un entorno donde no hay nada de basura, le aseguro que no se le ocurre tirar nada al suelo. Pero si esa misma persona se encuentra en una playa turística que ni siquiera dispone de baños públicos y tiene unos contenedores repletos de basura, pues dejará los desperdicios ahí tirados. Y hay cosas que desgraciadamente sólo se aprenden a base de multas, y si no queda más remedio que concienciar así, pues habrá que hacerlo. Así se ha conseguido en Europa que, como usted bien ha dicho parece que nos llevan la delantera”.

La marca

Charlotte, de nacionalidad belga, pero que llegó a la Isla en 2003 y se siente una canaria más, creó AGÜITA en 2018. Todas las personas que quieran adquirir su botella de acero inoxidable personalizada o sin personalizar lo pueden hacer en aguita.eu.

Co-Brandring

Las empresas pueden incluir el logo en las botellas y así, además de reducir el consumo de plástico, hacer promoción de la empresa, además de ser un regalo para empleados y clientes.

Donación

AGÜITA dona el 1% de sus ventas anuales a una causa ambiental. Este año se ha decantado por el proyecto del impacto de los microplásticos en el ecosistema de los fondos marinos llevado a cabo por la Fundación DIARIO DE AVISOS.