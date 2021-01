Fallece la mujer que fue herida de bala en el asalto al Capitolio

La cadena estadounidense NBC ha informado de que la mujer herida de bala cuando intentaba entrar en el Capitolio, habría fallecido.

BREAKING: Trump supporters clash with police, attempting to gain access to the U.S. Capitol building, as the Congress debate an objection to Arizona's Electoral College votes. pic.twitter.com/E3TAcJpaPM

— NBC News (@NBCNews) January 6, 2021