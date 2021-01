La revelación de Iker Jiménez sobre la variante británica del Covid y el ‘muro’ de la tercera ola

El presentador de Cuarto Milenio, Iker Jiménez, ha vuelto a salir a la palestra en Twitter este jueves con una revelación sobre la presencia de la cepa británica del coronavirus Covid-19 en España, que a buen seguro ha hecho saltar las alarmas en los hogares de sus más fieles seguidores.

“Siento decir que hoy me ha llegado por diversas vías la confirmación de muchos contagios por la variante británica en nuestro país. Una de esas fuentes de mi máxima confianza me ha dicho que ‘la curva es un muro’. Cuídense, por favor”, ha confesado el periodista.

Jiménez, que ha recibido un sinfín de críticas desde el inicio de la pandemia por los contenidos sobre el virus que tanto él como sus invitados abordan en cada programa, reconoce -siempre lo ha hecho- que no es un experto, pero insiste en que “quienes me han dado los datos sí lo son. Y hacen análisis a diario. Es preocupante”.

Sobre la variante británica del Covid-19, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, informó el miércoles, tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que en España hay casi un centenar de casos. Además, Illa explicó que también hay “bastantes centenares más” casos sospechosos en España que están por validar si son, o no, de la cepa del Reino Unido.

De momento, Informe Covid no se emitirá esta semana en Telecinco, aunque es muy probable que regrese a la parrilla del citado canal la próxima semana, según informó la cadena COPE.

Me encantaría estar muy equivocado. Yo no soy un experto, pero quienes me han dado los datos sí lo son. Y hacen análisis a diario. Es preocupante. Tomen medidas por favor.

