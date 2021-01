La tinerfeña M. Lohrum gana el premio de dibujo del Trinity Buoy Wharf

La artista tinerfeña residente en Londres Madeleine Lohrum Strancari, conocida como M. Lohrum, ha ganado el Trinity Buoy Wharf Drawing Prize 2020, que concede la exposición de dibujo más prestigiosa de Reino Unido, con la obra titulada You are It. Se trata de la primera vez que este galardón distingue una obra de dibujo performativo, es decir, trabajos que mezclan el dibujo con la performance y la instalación artística. Esta creación, además, forma parte de la tesis doctoral que actualmente está cursando en la Universidad de La Laguna, titulada Performance y Dibujo: La huella del Cuerpo en el Dibujo Contemporáneo, bajo la dirección del profesor José Díaz Cuyás.

El Trinity Buoy Wharf Drawing Prize concede cuatro premios por un total de 17.000 libras esterlinas, y la creadora nacida en Tenerife ha ganado el primero de ellos, dotado con 8.000 libras. Pero, por encima de esta remuneración, obtener un galardón tan reconocido supondrá un nuevo espaldarazo para la carrera de M. Lohrum, creadora que lleva desde 2009 exponiendo internacionalmente. El jurado del premio estuvo compuesto por Ian McKeever, artista; Sophia Yadong Hao, curadora principal de la Cooper Gallery, y Frances Morris, directora de la Tate Modern.

“ou are It es una pieza colaborativa que, según la nota de prensa remitida desde la organización, desafía la noción individual de autoría al enfatizar la colectividad y la colaboración. Para su creación se invitó a los asistentes a la muestra a seguir las siguientes reglas: “Camina a lo largo del papel. Dibuja círculos con tu brazo. Detente debajo de las luces. Reanuda tu marcha cuando otro participante te toque el hombro”.

El momento de la creación quedó documentado mediante una película que se proyecta en la sala que aloja el dibujo resultante. La obra ha sido adaptada para favorecer un distanciamiento social seguro para los participantes en futuras exhibiciones. El origen de esta pieza se remonta a 2019, pues formó parte de la exposición Re-Thinking the Trace, que M. Lohrum inauguró en TEA Tenerife Espacio de las Artes. Estaba basada en el dibujo performativo y en el concepto site-specific, pues todas las obras que formaban parte de ella fueron creadas in situ y en respuesta directa a las características arquitectónicas del espacio expositivo.

El Trinity Buoy Wharf Drawing Prize está dirigido por la profesora Anita Taylor, decana de Duncan of Jordanstone College of Art and Design en la Universidad de Dundee, y apoyada por Trinity Buoy Wharf Trust. Esta exposición anual y sus premios están reconocidos por su influencia en la promoción del dibujo contemporáneo y su valor como medio de comunicación y expresión. La muestra de 2020 incluyó 71 piezas de 56 creadores, seleccionados de entre las 4.274 obras remitidas internacionalmente. La muestra se abrió en octubre de 2020 e itinerará por diversas localizaciones hasta febrero de 2021.

LA ARTISTA

M. Lohrum (Madeleine Lohrum Strancari) se licenció en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna en 2013, con premio Extraordinario Fin de Carrera, y posteriormente cursó un máster en Bellas Artes en el Central Saint Martins de la Universidad de Artes de Londres (2015-2017). Actualmente prepara su tesis doctoral en la institución académica tinerfeña, para la cual es receptora de la Ayuda del Programa Predoctoral de Formación del Personal Investigador dentro de Programas Oficiales de Doctorado en Canarias, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Además, este cuatrimestre impartirá docencia en las asignaturas Introducción a la Creación Artística y Creación Artística II en la Facultad de Bellas Artes.

Ha participado en exposiciones colectivas como Complex Topography: Movement and Change (Setouchi Triennale, Ritsurin Garden, Takamatsu, Japón,2016), Studio Complex programme (Tate Exchange, Londres, 2018) y Studiolo XXI. Drawing and Affinities (Fundação Eugénio de Almeida, Évora, Portugal, 2019). Sus exposiciones en solitario incluyen tres formulaciones de Re-Thinking the Trace presentadas en TEA Tenerife Espacio de las Artes (2019), el Espacio TEA Candelaria (2018) y el Espacio TEA Garachico (2018), entre otras.

La tesis doctoral en la que trabaja actualmente en el área de Arte y Humanidades investiga y analiza de forma crítica e histórica la disciplina artística contemporánea del dibujo performativo. Para ello, se revisan los antecedentes históricos en los que el dibujo y la performance convergen, todo ello atendiendo al sentido antropológico de los usos materiales y simbólicos del dibujo y del cuerpo, desde la pintura parietal hasta la obra de artistas contemporáneos como Yves Klein, Jackson Pollock o Carolee Schneemann, entre otros. “A esta revisión histórica se suma una investigación de carácter más analítico de las principales categorías conceptuales (dibujo, cuerpo, huella, representación, indeterminación y lugar) que la escena actual del dibujo performativo, a la que pertenece mi propia producción artística, comparte con dichos antecedentes”, explica la artista.

La tesis se desarrolla en base a un modelo híbrido en el cual, a partir de un mismo proceso de investigación, combina la reflexión teórica en un formato textual con la producción práctica artística. Entre sus objetivos están la realización de dos exposiciones individuales en Canarias con los resultados de la investigación de carácter práctico. La primera de ellas ya tuvo lugar en 2019, y fue la que se celebró en TEA Tenerife Espacio de las Artes.