Ramis: “Para estar feliz del todo me falta que haya gente en el Heliodoro”

Luis Miguel Ramis, entrenador del CD Tenerife, repasó la actualidad de su equipo en la conferencia de prensa previa al choque de mañana domingo, a partir de las 19.30 horas, ante el rocoso Fuenlabrada. El técnico tarraconense afirmó que esta semana se ha trabajado con intensidad y espera que sus jugadores plasmen dicha intensidad sobre el terreno de juego. “Uno siempre espera recibir durante la semana buenos mensajes competitivos. Los recibí en algunos momentos y en otros no. En Lugo no mostramos aspectos que nos habían dado resultado y esta semana ha sido muy buena en cuanto a trabajo. Hemos hecho entrenamientos muy intensos. Analizamos lo ocurrido para ver nuestros errores y tratar de corregirlos. Entiendo que los jugadores han recibido el mensaje y ahora hay que plasmarlo”.

Ramis tiene los pies en el suelo sobre el trabajo hecho desde que llegó al banquillo blanquiazul hace dos meses. “Trato de no desviarme nunca de la realidad. Me enfado más o menos en función de como van los partidos. Durante la semana trabajas unas ideas y luego tratas de plasmarlas. Si no se plasman en el resultado, no estás satisfecho. Nuestro trabajo, vaya bien o no, es dar el mismo mensaje. Nunca hemos sacado los pies del tiesto. Sabemos dónde estamos y lo que cuesta salir de ahí abajo. Somos realistas y no estamos para estar satisfechos. Estamos haciendo un buen trabajo, pero esto no está acabado. Las segundas vueltas son muy difíciles y vamos a tener que competir al máximo nivel. Si nos desviamos del mensaje, tendremos menos opciones de ganar”.

Durante este período en la isla el entrenador catalán afirma que se encuentra como pez en el agua, pero le falta algo para que la felicidad sea completa. “Estoy muy contento desde que llegué a la isla aunque solo me falta para estar feliz del todo es que pueda haber público en los partidos que se disputan en el Heliodoro Rodríguez López”.

Buenas noticias de cara al choque del mañana ya que el entrenador blanquiazul podrá contar con jugadores que se han recuperado de sus lesiones como son los casos de Suso Santana y Nono, mientras que Bermejo y Shashoua no serán de la partida ante el Fuenlabrada. “Suso y Nono pueden estar disponibles, han entrenado con normalidad. Bermejo y Shashoua siguen recuperándose. La evolución es buena. Mejora mis posibilidades contar con Suso y Nono. Es una gran noticia poder contar con ellos para darnos más alternativas. Tengo más o menos claro el equipo”.

Siguiendo con los nombres propios, Luis Miguel Ramis envió un mensaje al canterano Jorge Padilla al que le pide más exigencia por el talento que atesora. “Jorge Padilla puede dar un cambio importante. Se puede exigir un poco más, porque el talento lo tiene. En fútbol profesional un paso adelante o atrás, un segundo antes o después, es fundamental”.

El técnico analizó los puntos fuertes del Fuenlabrada, un rival rocoso y difícil de batir. “Son capaces de dominar diferentes situaciones, desde la elaboración hasta el juego directo. Son potentes en el juego aéreo y estrategia. No pueden sentirse cómodos y tenemos que generarles dificultades. Además, en los últimos partidos hemos defendido bastante bien en el área, desde la visita a Oviedo. Nos generan menos situaciones de gol en las últimas jornadas, pero podemos seguir mejorando en este sentido. El partido de este domingo es muy importante”.

Por último, Ramis espera que de aquí al lunes, cierre de la segunda ventana de traspasos, llegue un nuevo refuerzo. “Pueden producirse movimientos de entrada y/o salida. No va a ser fácil, no lo descarto, pero mi plan de trabajo para el partido es contar con todos”.

Sandoval: “Espero que no nos quiten a nadie en el mercado de invierno”

José Ramón Sandoval, entrenador del Fuenlabrada, analizó los últimos días antes del cierre del mercado invernal , si bien reconoció que desearía tener alguna cara nueva, no ocultó que lo más importante es no perder efectivos. “Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Según está el tema… La dirección deportiva está trabajando, pero es muy difícil, el mercado se está moviendo muy poco y prácticamente ahora mismo quedan tres días y no creo que se mueva mucho, ojalá tengamos una sorpresa y puedan incorporar a alguien que nos ayude. Pero lo que espero es que no nos quiten a nadie”, señaló.

Su equipo cuenta ahora con muchas bajas: “Lo primero es sobrevivir. Hay que mentalizar a los futbolistas de que ante las adversidades hay que proponérselo. Estamos haciendo encaje de bolillos con las cargas de trabajo y los minutajes de entrenamiento de cara a los partidos. Y hay que rezar, no nos queda otra. Que los jugadores se cuiden mucho, que es lo que están haciendo, y tenerlos disponibles lo máximo posible”.

Una de esas ausencias es la del delantero Sekou Gassama: “Es una lesión como la de Neymar, que vimos que iba a mejor y luego había una pausa. Está pendiente de evolución, el doctor dice que está llevando los pasos previstos, pero dependemos de la naturaleza. Todavía hay un periodo largo de adaptación a esa cirugía y estamos pendientes de evolución, no puedo decir más”.

Los suyos se miden ahora al Tenerife: “Desde que lo ha cogido Ramis es un equipo muy equilibrado, a nivel de resultados, que encaja muy pocos goles. Tiene las ideas muy claras. Es un técnico que se adapta muy bien a las situaciones, con el tiempo está sacando resultados y se va a ver un Tenerife de la marca Ramis, ya se vio en Albacete. Es un conjunto que hace muy bien las transiciones, que juega mucho por fuera. Tenemos que estar pendientes de los jugadores que acumula en la línea de ataque. El Fuenlabrada debe marcar el ritmo que está marcando en los últimos partidos, muy compacto, muy juntito para no sufrir. Fuera de casa estamos compitiendo muy bien, espero que el resultado sea positivo”, indicó.

En cuanto a los objetivos hasta final de curso, apuntó: “Estamos siendo un equipo que empata muchos partidos, nos hubiera gustado ganar muchos de esos ya que creo que lo merecimos. Ahora lo importante es mantener el tipo y llegar a los 51 puntos lo antes posible para mantener la categoría y darle al Fuenlabrada un año más en el fútbol profesional”.

“A partir de ahí, depende de la posición que estemos pues creeremos en algo más o en algo menos. Ahora estamos en una posición en la que el Fuenlabrada puede estar esperando todo, cuanto más alejados de abajo mejor. Lo que sí es verdad es que cuesta ganar mucho los partidos en todas las categorías y sumar de tres en tres es lo más importante ahora”, finalizó