Renzi rompe el Gobierno de Italia tras su pulso con Conte por los Fondos Europeos

El ex primer ministro de Italia Matteo Renzi ha anunciado la salida de las dos ministras de Italia Viva del Gobierno de Giuseppe Conte, lo que deja en el aire la supervivencia del Ejecutivo, del que también forman parte el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y el Partido Democrático (PD).

Después de semanas de especulaciones, y horas después de la aprobación del plan de recuperación económico, Renzi ha comparecido ante los medios para confirmar que Italia Viva abandona el gabinete, lo que implica la salida de dos ministras –Teresa Bellanova y Elena Bonetti– y de un secretario de Estado.

Renzi ha lamentado el resultado de una crisis que “lleva meses abierta” y ha pedido “respeto a las formas democráticas”, criticando que la política italiana se haya convertido en un “‘reality show'”. El ex primer ministro confía ahora en el presidente de Italia, Sergio Mattarella, como “árbitro” del nuevo escenario. “Tenemos fe en Mattarella”, ha señalado.

“Crisis que lleva meses abierta y no por nosotros”, ha dicho, asegurando que “la democracia tiene formas y, si no se respetan las formas, entonces alguien debe tener el coraje de que los demás digan que el rey está desnudo”.

“Precisamente porque hay una pandemia hay que respetar las reglas democráticas (…) si no se respetan durante una crisis, entonces la democracia ya no sirve para nada”, ha subrayado, antes de hacer hincapié en que su formación no está haciendo “nada irresponsable”. “Estamos diciendo que si hay una crisis política, se atiende en las oficinas institucionales y no en las calles”, ha añadido.

En este sentido, ha recordado que el actual Gobierno se formó “contra el senador (Matteo) Salvini, que pedía plenos poderes”. “No permitiremos que nadie tenga plenos poderes”, ha reiterado, sosteniendo que su formación no pretende “abrir crisis” sino “solucionar problemas”.

“Resolvamos los problemas que se han abierto: esto es política”, ha proseguido. De forma paralela, ha instado a las fuerzas políticas a “abordar los temas” y hacerlo “sin posponerlo más”.

Antes de la comparecencia de Renzi, Conte ya había acudido al Quirinal para verse con Mattarella, quien le habría vuelto a trasladar la necesidad de zanjar cuanto antes cualquier atisbo de incertidumbre política, según fuentes citadas por varios medios.

Tras la reunión, el primer ministro ha admitido en declaraciones a periodistas que el actual Gobierno solo puede sostenerse “con el apoyo de todas las fuerzas de la coalición”, si bien ha declarado que trabaja junto a Renzi para evitar la ruptura definitiva. Conte confiaba en esquivar una crisis que, en su opinión, “el país no entendería”.

Tras el anuncio, Vito Crimi, actual líder del M5S, ha censurado en Facebook el movimiento de Renzi y ha señalado que cree que “nadie ha entendido las razones de esta elección”, que ha tenido lugar “mientras el país afronta las crisis sanitarias, social y económica más graves de la historia reciente con esfuerzo, compromiso y sacrificio”.

De forma paralela, ha señalado que “ahora es el momento de la responsabilidad, no del personalismo”, y ha trasladado su esperanza de que el Consejo de Ministros continúe trabajando. “El Movimiento 5 Estrellas seguirá asegurando la estabilidad que Italia necesita ahora para afrontar la crisis que vivimos y salir de ella lo antes posible”.

En cuanto al secretario del Partido Democrático, Nicola Zingaretti, ha tildado la decisión de Renzi de “error gravísimo contra Italia”, ha informado la agencia Adnkronos. A su juicio, Italia “necesita inversiones, empleo, salud, para combatir la pandemia” y no “una crisis de Gobierno”. “A partir de mañana veremos qué hacer”, ha concluido.

Por su parte, el subsecretario de la formación, Andrea Orlando, ha manifestado a través de la red social Twitter que la salida de Italia Viva del Gobierno se trata de “un gran error cometido por unos pocos que todos pagaremos”.

El Partido Democrático tiene previsto reunirse este jueves para “hacer balance” de la crisis de Gobierno, según ha informado el diario ‘La Repubblica’, que cita fuentes de la formación política.

DIMISIÓN DE CONTE

Por otro lado, los partidos de centro-derecha de Italia han pedido a Conte que dimita. “Las elecciones son la vía principal”, han sugerido en un comunicado, donde le han instado a “comparecer este jueves en el Parlamento para pedir un voto de confianza” en caso de que decida no hacerlo.

“Si no hay confianza, la mejor forma de traer de vuelta una mayoría cohesionada y homogénea al Gobierno del país (…) sigue siendo las elecciones”, han agregado la Liga, Fuerza Italia y Hermanos de Italia, según informa ‘La Repubblica’.

La líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, ya había pedido a Conte que dimitiera a través de su cuenta de Facebook. Mientras, el líder de la Liga y exministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, ha criticado en la red social Twitter la “pelea infinita” en el Gobierno del país y que, por la misma, la población es “rehén”. “Salud, trabajo, escuela, impuestos. Todo se ha detenido”, ha lamentado. Después de enumerar países que celebrarán elecciones en los próximos meses, Salvini se ha preguntado “qué pasa ahora”.

POR LOS FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN

El último pulso entre los socios de gobierno ha venido a cuenta de los fondos de recuperación europeos, más de 200.000 millones de euros a los que el Gobierno dio forma el martes en el Consejo de Ministros. Lo hizo en una reunión tensa en la que supuestamente se abstuvieron las dos ministras de Italia Viva.

El partido de Renzi tiene apenas un 3 por ciento en las encuestas de intención de voto, pero su apoyo es clave para que Conte conserve la actual mayoría parlamentaria. El adelanto electoral es una de las opciones que se barajan en caso de crisis, de la que también se podría salir con un nuevo Ejecutivo de Conte –sería ya el tercero tras el experimento del M5S con la Liga de Matteo Salvini– o con un gabinete tecnócrata.