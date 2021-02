Muere a los 79 años la leyenda del ‘jazz’ Chick Corea

El pianista, teclista y compositor estadounidense de jazz Armando Anthony Corea, conocido como Chick Corea, ha muerto este jueves a los 79 años como consecuencia de un cáncer poco común que le detectaron recientemente.

“A lo largo de su vida y su carrera, Chick disfrutó de la libertad y de la diversión que se tenía en crear algo nuevo, y en jugar a los juegos que hacen los artistas. Fue un amado esposo, padre y abuelo, y un gran mentor y amigo para muchos. A través de su cuerpo de trabajo y las décadas que pasó recorriendo el mundo, tocó e inspiró la vida de millones de personas”, ha señalado en un comunicado la página oficial del artista en Facebook, donde se confirma la muerte.

“Quiero agradecer a todos aquellos a lo largo de mi viaje que han ayudado a mantener los incendios musicales brillando. Tengo la esperanza de que aquellos que tienen un tintero para jugar, escribir, actuar o de otra manera, lo hagan. Si no es por ti mismo, entonces por el resto de nosotros. No es solo que el mundo necesita más artistas, sino que también es solo mucha diversión. Y a mis increíbles amigos músicos que han sido como familia para mí desde que os conozco: ha sido una bendición y un honor aprender y tocar con todos vosotros. Mi misión siempre ha sido traer la alegría de crear donde pudiera, y haberlo hecho con todos los artistas que admiro ha sido la riqueza de mi vida'”, dejó escrito el artista.

Nacido en Chelsea, Massachusetts (Estados Unidos), el 12 de junio de 1941, Chick Corea, que ganó 23 premios Grammy, alcanzó el estatus de leyenda del jazz después de cinco décadas como virtuoso del teclado. Es el cuarto artista más nominado en la historia de los Grammy, con 65 nominaciones. También ha ganado tres premios Latin Grammy, la mayor cantidad de cualquier artista en la categoría de Mejor Álbum Instrumental.

Chick Corea tocó un asombroso número de bases musicales en su carrera, desde canciones para niños a música de cámara, desde bebop a fusión y vanguardia, junto con algunas incursiones en obras sinfónicas. En los años 60 participó en el nacimiento del jazz fusión como miembro de la banda de Miles Davis, y posteriormente creó el grupo Return to Forever, formando equipo con otros virtuosos instrumentistas, mientras que en la década de los 80, con su grupo Elektric Band, utilizó nuevas técnicas de mezclas para conseguir una original combinación de piano con teclados electrónicos. En las dos últimas décadas del siglo llegarían Chick Corea & Origin, Chick Corea’s Akoustic Band y Five Peace Band, así como The Vigil, esta última con el saxofonista Tim Garland, el bajista Hadrien Feraud, el baterista Marcus Gilmore y el guitarrista Charles Altura.

Chick Corea, que artísticamente recuerda a Herbie Hancock en algunos aspectos, es compositor de varios estándares del jazz como Spain, 500 miles high, Armando’s rhumba, La Fiesta y Windows.