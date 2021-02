Una modelo española denuncia que un fotógrafo abusó de ella y descubre que no es la única

Denunciar haber sido víctima de abusos sexuales es una cuestión delicada pero si, además, se hace público a través de redes sociales con el propósito de encontrar sororidad es un acto de auténtica valentía. “La verdad es que no sé muy bien cómo empezar esto”. Con estas palabras, la modelo española Nile comienza a contar un relato desgarrador que describe cómo sufrió acoso y abuso por parte de un fotógrafo en medio de una sesión profesional. Una descripción de los hechos en su perfil de Instagram que acompaña con la imagen de un considerable moretón.

“El martes día 26 de enero de 2021 quedé con el fotógrafo Borja Álvarez para realizar una sesión de fotos en el que era su domicilio en ese momento. Yo era consciente de que esta persona está especializada en desnudos/fotografía en ropa interior, accediendo a ello sin problema ya que me aseguró que podía confiar en su profesionalidad, cosa que hice”, ha declarado la joven este domingo. Explica que el supuesto profesional sobrepasó los límites al recibir por su parte “azotes, guantazos, tocamientos y mordiscos”, incluso en sus partes íntimas.

Los hechos sucedieron mientras Nile se encontraba atada “en una postura completamente vulnerable”, ya que, según detalla, sí accedió a permanecer en esa postura para las instantáneos pero no a la mencionada violencia que sufrió después. “Cuando finalmente me soltó opté por actuar de la forma más educada, tratando de mostrarme lo más natural y normal posible respecto a él […] Fue la única manera en la que me sentía capaz de gestionar aquella situación”, explica.

Tras su denuncia difundida en redes sociales, otras mujeres han reconocido haber sufrido abusos por parte del mismo fotógrafo que, según plasmaba en su biografía, era “productor de los #FashionDrama de Vogue.es”. Sin embargo, la revista Vogue España ha emitido un comunicado oficial que rechaza “cualquier acto que atente contra los valores de respeto, libertad y dignidad de la mujer”. Asimismo, han aclarado que en estos momentos Borja Álvarez, quien hasta el momento no se ha manifestado respecto a las acusaciones, “no tiene ninguna vinculación con Vogue, ni presta ningún servicio a la marca”.