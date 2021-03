Iván Pérez, el vendedor de la ONCE que repartió 21 millones del Extra del Día del Padre entre un bar y dos almacenes

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE, celebrado en la noche del 19 de marzo, ha dejado casi 21 millones de euros en la comarca de La Safor (Valencia), donde un único vendedor, Iván Pérez Estruch, ha repartido todos los cupones agraciados.

En concreto, ha repartido 17 millones de euros de su premio mayor y otros 99 premios de 40.000 euros al cupón entre los clientes y trabajadores del bar ‘Carol’, en Miramar, y dos almacenes de naranjas de las localidades de Piles y Daimús. La ONCE ha calificado la cifra de “récord”.

El vendedor de la ONCE Iván Pérez Estruch, tras saber que ha vendido los cupones del número agraciado con un total de 20.960.000 euros, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que está “muy contento” y “agradecido” con los clientes por haber tenido esa confianza en él durante estos años.

“Anoche los whatsapps y las llamadas no pararon de sonar”, ha señalado, al tiempo que ha reiterado que está “muy contento por haber podido recompensar a los vecinos de esta manera”. “Por la noche me llamó una señora llorando para decirme que le hacía mucha falta”, ha recordado.

En esta línea, el premio ha estado muy repartido entre los vecinos de la zona, clientes habituales del vendedor de la ONCE. Este premio “servirá para tapar agujeros y para respirar”, ha apuntado Pérez, quien ha obtenido 20.000 euros de un cupón compartido.

“Vamos a celebrarlo muy pronto. Ahora iremos con unos compañeros al bar ‘Carol’ (donde se ha repartido una parte importante del premio) a ver si se reúne la gente allí”, ha indicado.

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE ha puesto en juego un premio mayor de 17 millones de euros, mientras que los 99 cupones en los que sólo coincidan las cinco cifras del número, tenían un premio de 40.000 euros. Los diferentes productos de juego de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 agentes vendedores de la ONCE.