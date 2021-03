Joshua, de 12 años, en estado de muerte cerebral por un reto en TikTok

Joshua Haileyesus, un niño de 12 años de edad que reside en Colorado (Estados Unidos), permanece ingresado en el hospital de Aurora tras realizar en TikTok el ‘Blackout Challenge’, o ‘el desafío del apagón’, un reto que consiste en ahogarse hasta perder el conocimiento. Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de marzo.

Los médicos ya han comunicado a la familia que Joshua se encuentra en estado de muerte cerebral, según informa Fox19.

El citado medio apunta que el joven utilizó un cordón de sus zapatillas para cumplir con las exigencias del reto y se desplomó poco después sobre el suelo del cuarto de baño. Fue su hermano gemelo quien lo encontró y alertó a los servicios de emergencias.

“Es un luchador. Le veo luchando. Rezo por él todos los días”, dijo el padre de Joshua, Haileyesus Zeryihun. “Me rompe el corazón verle tumbado en la cama”.

La familia espera que la historia del pequeño Joshua sirva para concienciar a otros padres y niños, y se atrevan a hablar sobre cualquier juego o desafío de estas características que puedan poner en riesgo la salud de los jóvenes.

12-Year-Old Joshua Haileyesus In Critical Condition After Trying ‘Blackout Challenge’ https://t.co/kXWPwsgZWo pic.twitter.com/NEsrMljO1X

— CBSDenver (@CBSDenver) March 29, 2021