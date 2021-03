Le dan una paliza al pequeño Nicolás: “Me pidieron una foto de malas maneras y me cogieron del cuello”

Francisco Nicolás Gómez Iglesias (26), apodado el pequeño Nicolás, fue brutalmente agredido en la noche del domingo, 7 de marzo, en el centro de Madrid. Todo comenzó cuando, en torno a las 22.40 horas salía de un conocido restaurante del Paseo de la Castellana y unos jóvenes se acercaron a pedirle una fotografía.

Las formas de sus seguidores no fueron las más adecuadas y el pequeño Nicolás se negó a sacarse una fotografía con ellos. Tal y como el joven ha declarado a Ok diario, “me pidieron la foto de malas maneras, a gritos y empujones, cogiéndome del cuello. Y mira que me hago fotos al cabo del día con todo el que me la pide, pero ante su actitud agresiva me negué”. Este fue el origen de la pelea que acabó con la nariz de Francisco fracturada. “Fui a coger un taxi y por detrás, me pegaron. Llamé al 112 y gravé parte de las lesiones para poder identificarlos”, ha revelado.

