Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura comienzan la semana en nivel 3

Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura comenzaron hoy en el nivel 3 de riesgo epidemiológico (semáforo rojo), mientras que el resto continuará en los parámetros de semanas pasadas, es decir, Lanzarote seguirá en el 2 y La Palma, La Gomera y El Hierro, en el nivel 1. El incremento de contagios y de la incidencia en varios indicadores constante y continuo obligaron al Gobierno de Canarias a subir a las tres Islas para intentar detener esta situación.

En este nivel de alerta queda restringida la entrada y salida de personas, salvo por causa justificada en alguno de los motivos contemplados en el artículo 6 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. En el caso de que algún desplazamiento no responda a esa casuística se exigirá una prueba diagnóstica negativa.

Además, en nivel de alerta 3 se limita la libertad de circulación de las personas en horario nocturno entre las 22.00 y las 6.00 horas todos los días, salvo para realizar las actividades reguladas.

Las reuniones de personas tanto en espacios públicos como privados, cerrados o al aire libre, quedará limitada a cuatro individuos salvo los convivientes.

En hostelería y restauración se respetará el número máximo de cuatro personas máximo por mesa, el cierre al público antes de las 22.00 horas y la prohibición del servicio en las zonas interiores (mesas, barra o autoservicio), salvo en los alojamientos turísticos para el uso exclusivo de huéspedes, los centros sanitarios y los centros de trabajo para el consumo de su personal.

En el nivel de alerta 3 no se podrá superar el 50% del aforo autorizado en terrazas al aire libre, quedando prohibido servir y consumir fuera de la mesa o espacio asignado previamente. En estos espacios al aire libre del establecimiento, quedan prohibidas las actividades que propicien aglomeraciones o no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas, tales como fiestas, bailes, karaokes, concursos, conciertos o música ambiental que invite a bailar y cantar.

Un cambio en la reglamentación permite, con independencia de los niveles de alerta de cada isla, que los establecimientos con servicio de comida a domicilio, puedan trabajar hasta las 24.00 horas. También se permitirán las actividades deportivas en los gimnasios en el nivel 3, pero con un aforo máximo del 33%, distancia de 2 metros, uso de mascarillas y grupos de cuatro personas, incluidos los monitores.

En el transporte público regular terrestre urbano y metropolitano de viajeros, en las islas en nivel 3 queda reducido su aforo al 50% y se reforzará la vigilancia en las horas punta para evitar aglomeraciones de usuarios.

Están prohibidos los espectáculos públicos (actividades recreativas, de ocio y esparcimiento, incluidos los deportes, que se desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los establecimientos destinados al ejercicio habitual de dicha actividad), así como las fiestas, verbenas y otros eventos populares, y la convocatoria de actos, procesiones, celebraciones o cualquier otro evento que incite la reunión descontrolada de personas. La asistencia a los lugares de culto no superará en el nivel 3 de alerta el 33% del aforo en espacios cerrados, recomendándose ofrecer los servicios por vía telemática o por televisión.

Asimismo, no está permitida la venta ni el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, parques o zonas al aire libre.