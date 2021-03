Una pareja ‘gana’ y ‘pierde’ 210 millones del Euromillones el mismo día

Jugaron siempre con el mismo número del Euromillones hasta que la fortuna les acabó sonriendo, probablemente por pesados. El caso es que Rachel Kennedy y Liam McCrohan, de 19 y 21 años, lograron ganar y perder una fortuna de 210 millones de euros en cuestión de horas. ¿Qué ocurrió?

La pareja venía apostándolo todo a los números 6, 12, 22, 29, 33, 6 y 11 desde hacía más de mes y medio. Y en el sorteo del viernes pasado la suerte les sonrió: habían ganado 182 millones de libras (unos 210 millones de euros), o al menos eso creyeron.

La alegría duró poco. Y es que Rachel había configurado su cuenta bancaria para comprar de manera automática el mismo cupón. No obstante, el día que esos dígitos fueron premiados, la joven no tenía fondos suficientes en su cuenta; el pago no se realizó correctamente.

El banco confirmó la noticia: les notificó un problema a la hora de cargar el pago del cupón, y por lo tanto aquel día no pudieron participar en el sorteo. “Me sentía en la cima del mundo cuando pensaba que habíamos ganado, pero cuando me enteré de que no era así, Liam estaba más preocupado de lo que estaba yo”, confesó Rachel al diario británico The Sun.

Puedes seguir leyendo esta noticia en El Español.