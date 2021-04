Comerciantes y vecinos de Imeldo Serís, en Santa Cruz, protestan contra el retraso de las obras

El Ayuntamiento de Santa Cruz había prometido que a finales de marzo se habría terminado la primera fase de la obra que está llamada a remodelar la céntrica calle de Imeldo Serís. En realidad tendría que haberse terminado a finales de enero, pero inconvenientes surgidos con el antiguo barranco del Aceite, hizo que todo se retrasara. Los comerciantes y vecinos entonces, después de alzar la voz por la falta de explicaciones, acudieron a una reunión en la que se le dio la fecha de marzo. “No solo no han terminado la primera fase, que en realidad son la I y II, que unieron sin decirnos nada, sino que, además, lo que hacen es empezar la tercera, de forma que nos vamos a ver toda la calle en obras”, explica uno de los comerciantes de la zona en la que, ayer, aparecieron pancartas denunciando el “abandono” del Ayuntamiento a los negocios y vecinos afectados.

“No sentimos engañados. Ya va para seis meses que estamos soportando ruidos y malos olores, que este fin de semana han sido más insoportables si cabe, una situación que los dos restaurantes que hay en la zona son los que más lo están sufriendo, con gente comiendo a cinco metros, es terrible”, explica uno de los afectados por las obras. “Aunque se pueda acceder a los negocios, muchos viven de la gente de paso, y en el actual estado de la calle eso es prácticamente imposible”, añade.

Acusan al Ayuntamiento de falta de previsión y de “empatía” por no solucionar los inconvenientes que están surgiendo y por no apoyarlos para mantener sus negocios abiertos. “No necesitamos una campaña cuando acabe la obra, sin ahora, que la gente sepa que, a pesar de que la calle está en obras, estamos abiertos y que vengan a comprar. No nos merecemos el trato que nos están dando”.

El enfado de este comerciante afectado es mayúsculo con el actual concejal de Infraestructura, Dámaso Arteaga, al que acusa de intentar dividir a los comerciantes de la calle, “entre los que ya están en la tercera fase de la obra, que van a tener menos molestias, y los de la primera, que la llevamos sufriendo seis meses”. También asegura que se sienten engañados por el alcalde, José Manuel Bermúdez, del que dicen que, “tiene tiempo para promocionar el Palmetum o el Carnaval, pero para apoyar el comercio de Imeldo Serís no tiene ni un minuto. No ha estado a la altura”, concluye.

Retraso de 3 meses

Desde el Ayuntamiento, Dámaso Arteaga, aunque comprende el hartazgo de los vecinos, reconoció sorprenderle las pancartas puesto que, afirmó, “el viernes tuvimos una reunión y se les explicó los motivos del retraso, y se llegó a un acuerdo”. Según detalló, “lo que se acordó fue la creación de una comisión de seguimiento permanente de la obra en la que estará el distrito Salud-La Salle, Zona Centro y los comerciantes, y se convocará esta misma semana”.

Arteaga admite que la obra lleva un retraso de tres meses, debido fundamentalmente a Endesa. “Solicitamos en noviembre a Endesa que nos cambiara una línea de media tensión y estamos esperando desde entonces. Ante la imposibilidad de avanzar en la primera fase de las obras por este motivo, decidimos seguir con las siguientes fases, que van mucho más rápido que la primera”.

Un informe para depurar responsabilidades por el retraso

Arteaga avanzó que se solicitará un informe a la contrata para conocer los motivos del retraso y depurar responsabilidades. “Endesa nos ha dicho que esta misma semana procederá a cambiar la línea de media tensión, y confiamos que de aquí al final de la obra se pueda recuperar el retraso acumulado”. El edil además confirmó que se pondrá en marcha una campaña en cuanto se termine la primera fase para incentivar las compras aunque se siga trabajando en la calle.