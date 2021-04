La ampliación del BIC Los Hoteles, en Santa Cruz, puede acabar, otra vez, ante un juez

El primer intento de ampliación lo anuló el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El segundo puede que tampoco llegue a buen término si, tal y como defiende Santa Cruz, no se puede retomar aún el expediente para ampliar los límites del Plan Especial Los Hoteles-Pino del Oro. Tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS hace unas semanas, la Gerencia Municipal de Urbanismo se opone a que se retome la ampliación del Bien de Interés Cultural (BIC) cuyo expediente ya ha sido iniciado por el Cabildo de Tenerife, y comunicado a Santa Cruz. Según explica el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, “en junio de 2019 entró en vigor la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, norma en la que se establece que después de producirse la caducidad de un expediente, no podrá volver a iniciarse la incoación del mismo hasta que hayan transcurridos dos años, y aquí, ese plazo no ha transcurrido”. Si el Cabildo decide rechazar esta alegación y seguir adelante, Tarife confirma que Urbanismo acudirá al juzgado para evitarlo.

Y es que, según alega Urbanismo, “la resolución de incoación de expediente de modificación de la delimitación del Bien de interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, denominado Pino de Oro, de 3 de diciembre de 2020, dictada por el consejero de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo no se ajusta a lo previsto en la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, por cuanto dicho procedimiento no podrá ser incoado hasta que transcurran dos años desde la plena efectividad de la declaración de caducidad del procedimiento anterior; hito que se produce al día siguiente de la publicación del Decreto 107/2020, de 17 de septiembre del Gobierno de Canarias, en el BOC del 1 de octubre de 2020”.

La ampliación propuesta es la misma que el TSJC dio por caducada. Así, el nuevo límite discurriría entre la Plaza de Toros y la Avenida 25 de Julio, incluyendo todos los inmuebles situados por encima de la Rambla de Santa Cruz, entre ellos el Hotel Mencey y Los Lavaderos.

Por debajo de la Rambla el límite baja por José Naveiras, incluyendo todos los inmuebles con fachada al Parque García Sanabria, para, en la calle Méndez Núñez, incluir las Casas Amarillas. Por El Pilar, el límite del BIC se prolonga hasta la calle Viera y Clavijo, afectando a todos los inmuebles situados a ambos lados de dichas vías. Entre Viera y Clavijo y Pi y Margall, se incluyen varios edificios situados en la manzana por debajo de Méndez Núñez. Por la zona sur se amplía para incluir Capitanía y todas sus dependencias anexas, así como la plaza Weyler (el Ministerio de Defensa ya se opuso en el anterior expediente a que se incluyeran sus edificios en el BIC). Por último, el tramo de la calle Jesús y María comprendido entre Rambla de Pulido y Pérez de Rozas, así como entre esta y Méndez Núñez y la Rambla, afecta a casi todos los inmuebles de esas calles y con fachada a las mismas.