Le citan para vacunarse en Gran Canaria a las 17:07 en un mensaje que le llega a las 17:15

“Mi madre recibe el 9 de abril un mensaje del Servicio Canario de Salud en el que la citan para que acuda a vacunarse a ExpoMeloneras -en Gran Canaria- a las 17.07 de la tarde. Lo gracioso es que el mensaje le llega a las 17.15”, denunció este miércoles la hija de la afectada, Vanesa Ramírez, en la cadena COPE.

“Yo llamo al 012 para contar lo sucedido y me dicen que ha sido un error, pero que no va a poder vacunarse hoy. Que ya la llamarán, y que como mínimo será en tres semanas”, añade. Entonces, prosigue, “la derivé al centro de Salud de Ingenio y allí le dicen que no le pueden solucionar el problema ni vacunarla porque solo están vacunando a los mayores de 70 años; mi madre tiene 64”.

Vanessa, que también ha denunciado los hechos en Twitter, ha recibido una respuesta de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias: “Los SMS del SCS están programados para enviarse 48-24 horas antes de la cita”, si bien “nos gustaría conocer el caso concreto para resolver los posibles errores que se hayan dado y buscar soluciones”.