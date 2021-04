Ursula von der Leyen se vacuna contra el Covid pero no desvela qué fármaco ha recibido

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (Ursula von der Leyen), anunció en Twitter este jueves que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el Coronavirus.

Sin embargo, Von der Leyen, de 62 años, y médico de formación no ha especificado qué vacuna le han inoculado de las tres que ahora mismo se distribuyen en la Unión Europea.

“Tras pasar los 100 millones de vacunaciones (primera dosis) en la UE, estoy muy contenta de haber recibido hoy mi primera inyección de la vacuna contra la Covid-19”, ha señalado Von der Leyen en un mensaje en Twitter en el que se le ve recibiendo el pinchazo en el brazo derecho.

La presidenta de la Comisión Europea ha señalado también que “las vacunas seguirán aumentando a medida que se aceleren las entregas en la UE”. “Cuanto más rápido vacunemos, antes podremos controlar la pandemia. Juntos más fuertes”.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.

Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.

The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2021