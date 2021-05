Agravan la crisis del cine suspendiendo los rodajes los fines de semana

Imagen de un rodaje en las Islas. / DA

No hay tregua para el sector audiovisual de las Islas. Al nuevo criterio en los incentivos fiscales que eleva las deducciones al cine en la Península y no en Canarias y que fue denunciado por DIARIO DE AVISOS, se une ahora la prohibición de realizar rodajes los fines de semana y festivos en la Isla.

Tenerife Film Commission, organismo dependiente del Cabildo de Tenerife y cuya misión es la de atraer proyectos cinematográficos a la Isla, comunicó esta semana a sus asociados que sólo podrán rodar los días laborales, no en festivos ni en fines de semana, algo que, como es evidente, ha caído como un jarro de agua fría al sector audiovisual de la Isla.

En concreto, el área de Medio Ambiente de la Corporación Insular señala que el uso de los espacios naturales protegidos durante los días festivos y fines de semana está siendo cada vez más intenso por parte de la población local y los visitantes foráneos. Además indican que el área dispone de menos personal en activo durante esos días para ejercer las necesarias labores de vigilancia y control de actividades en la naturaleza. Por ello, justifica que los rodajes sólo serán autorizados en día laborales y, advierte, que se rechazarán todas aquellas solicitudes que se presenten para fines de semana, salvo casos absolutamente excepcionales.

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife también se pronunció en el mismo sentido y ha pedido al sector que, “debido al buen tiempo” se eviten los rodajes en la playas durante los fines de semana y festivos.

Juan Cano, Ceo y productor ejecutivo de Surfilm, calificó de “vergonzosa” la actitud de estas administraciones que, aseguró, “se están cargando” al sector cinematográfico en las Islas. “¿Qué le digo a Netflix cuando venga a Tenerife a rodar una serie? ¿Que solo pueden trabajar de lunes a viernes de 8 a 3? Es absurdo. Esto no ocurre en ningún otro lugar del mundo”, afirmó. Cano insistió en que ha costado mucho “ganarse la reputación y la confianza de productoras internacionales para que ahora, con decisiones como ésta, se carguen un sector que genera economía y empleo en las Islas”.

En su opinión, “el Cabildo ha querido quedar bien con los funcionarios para que no trabajen en fin de semana. “En Estados Unidos”, explicó, “hay un ranger que en los espacios protegidos permanece en los rodajes para indicar dónde podemos rodar y qué es lo que podemos hacer que paga la productora, algo que se podría hacer aquí”. En cambio, prosiguió, “como no hay personal no nos dejan rodar los fines de semana”. De igual forma, Cano se preguntó porqué el Cabildo no se ha cuestionado porque hay producciones como The Witcher que en lugar de rodar en Tenerife se van a La Palma, “que está muy bien, porque lo que interesa es que se produzcan rodajes en Canarias, pero han preferido La Palma”.

Esta nueva decisión de las administraciones locales de la Isla es un impedimento más que pone en riesgo las producciones internacionales en las Islas.

La pasada semana DIARIO DE AVISOS denunciaba que una modificación de la Ley sobre Impuesto de Sociedades en lo referente a los incentivos fiscales al cine colocaba a la Península en mejor posición que a Canarias, ya que aumenta a 10 millones el tope de la deducción aplicable al sector audiovisual, una cantidad que, solo en el caso de las Islas, se queda en 5,4 millones, algo que, tanto el Gobierno de Canarias como la patronal tinerfeña advierte que atenta contra el Régimen Económico y Fiscal (REF) que fija este tope en las Islas en los 18 millones.

