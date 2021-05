Ana Zurita (PP): “Aunque no lo parezca, yo también soy producto del 15M”

Ana Zurita, diputada nacional del PP. / Sergio Méndez

En esta entrevista no se iba a hablar de política, pero la actualidad y el efecto Ayuso tiraron por la borda mis intenciones. No obstante, me dio tiempo a saber que Ana Zurita es arquitecta de profesión, tiene dos hijas ya mayores que no la absorben para poder estar parte de la semana en Madrid y que llegó a la política, como Pablo Iglesias, por el efecto 15M.

-#Ayusser 100% ¿no?

“Totalmente”.

-Al final ganó la libertad.

“Sí, mire estamos en un momento en el que la gente ha sentido que sus derechos fundamentales no se respetan. Las políticas que está desarrollando el Gobierno están coartando las libertades y hay un hartazgo generalizado, no sólo en Madrid, sino en todo el territorio nacional. Madrid, con las políticas que ha desarrollado Ayuso, ha demostrado que se pueden compatibilizar las medidas sanitarias con la actividad económica. Los ciudadanos han premiado su gestión y valentía porque desde el minuto 1 que llegó a la Comunidad se la insultó y se la ridiculizó y, a pesar de los ataques de Moncloa no se amedrentó y siguió trabajando. Al final es verdad que se ha simplificado y todo se ha reducido a un mensaje de comunismo o libertad, pero la mayoría ha elegido y ha optado por la libertad”.



-Hoy decae el estado de alarma y algunas comunidades autónomas como Canarias han optado por seguir con las medidas restrictivas. Otras como Madrid mantienen su política de libertad y han eliminado el toque de queda aunque han pactado con la hostelería el cierre a las 00:00 horas.

“A partir de mañana [por hoy] va a ser el caos porque el Gobierno se ha lavado las manos y no ha actuado con la celeridad que debía y modificar la Ley de General de Salud Pública y con eso las CC.AA podían tener herramientas para tomar medidas restrictivas y no estar al albur de lo que decidan los jueces. Además cualquier persona puede recurrir y ya los jueces han pedido más medios ante la avalancha de demandas que prevén se van a producir”.



-¿El populismo tiene los días contados?

“Quiero confiar en que sí. Los ciudadanos están reaccionando y rechazan todas estas políticas de privación de libertades, de derechos y de subidas masivas de impuestos”.



-¿Los resultados de Madrid pueden extrapolarse a nivel estatal?

“Yo creo que sí porque lo que hay es un hartazgo ante una actitud política determinada y los resultados de Madrid son una respuesta a la política estatal”.



-Bueno es que ha sido Ayuso, que no el PP, frente a Sánchez, que no al PSOE.

“Exacto. Pero es que este contexto lo creó la propia Moncloa”.



-¿Cuando llegará el momento del PP en Canarias? ¿Qué hay que hacer para tener en las Islas un ‘efecto Ayuso’?

“No se trata tanto de cómo esté aquí el partido, que creo que está bien configurado y liderado, sino que al ser una organización nacional dependemos del arrastre y la ola nacional, para lo bueno y para lo malo. Pero estoy segura de que ahora esta ola nacional nos beneficia y tras las próximas elecciones estaremos gobernando España y Canarias”.



-Llegó a la política ¿en qué año y por qué?

“Pues llegué en el año 2011 y le puedo decir que soy producto también del 15M cuando apareció Podemos porque había un hartazgo de la política, en aquel momento de Zapatero y yo sentía, que aunque de otra forma, también tenía que colaborar. Pablo Matos me pidió que colaborara con él con el Plan General de Santa Cruz. Se estaba formando el grupo municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz y hasta ahora”.



-Parte de la semana la pasa en Madrid ¿Cómo compagina su vida laboral con la familiar?

“Tengo la suerte de que mis dos hijas ya son mayores (22 y 23 años) y lo entienden y me apoyan al igual que mi marido. Sé que si mis hijas hubieran sido más pequeñas hubiera sido imposible hacer lo que hago ahora porque el trabajo en el Congreso de los Diputados es muy intenso”.



-¿Se ha desvirtuado el feminismo?

“Mire yo lucho para que haya igualdad no le quepa duda, pero ahora hay una lucha por apropiarse del concepto de feminismo que va en otra línea de lo que realmente representa la lucha por la igualdad. La conciliación, la brecha salarial, la ruptura del techo de cristal… esto es lo que realmente le preocupa a las mujeres. Yo no conozco a ninguna mujer que ahora mismo esté preocupada por la cantidad de géneros que puede haber”.