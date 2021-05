Bonos Consumo: la medida con la que todo el mundo gana en Santa Cruz

José Ignacio Monés cree que tendrían que haberse implementado antes los bonos. DA

La iniciativa Bonos Consumo Santa Cruz que la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca) y el Ayuntamiento capitalino han puesto en marcha va como una exhalación. No solo se están multiplicando las adquisiciones por parte de los consumidores, que hasta hoy ya han comprado unos 9.000 bonos, sino que también las empresas están comprobando que el Ayuntamiento de Santa Cruz cumple con su promesa de no tardar en pagar a los negocios, unos tres días según el Consistorio, algo más de una semana según los comercios, pero tiempo, al fin y al cabo, razonable que hace que se sumen, de forma continua, más negocios cada día. Esta medida consiste en subvencionar de manera directa el consumo a través de unos bonos que al cliente le cuestan la mitad de lo que realmente va a gastar, poniendo la diferencia el Ayuntamiento. Son de tres tipos: Comercio, Restauración y Turismo y Ocio. Antes de comprar, se debe seleccionar qué modalidad de bono se va a adquirir, a continuación el distrito en el que se quiere efectuar el gasto, y tras este paso solo toca comprar el bono de 15 euros para su desembolso en comercio, de 10 en restauración y de 30 en turismo, pagando en cada caso solo la mitad de esos valores. Una vez adquirido el bono (se pueden obtener hasta cuatro por una misma persona), ya es posible consumir cuando se desee (caducan a finales de año).



DIARIO DE AVISOS se puso en contacto con tres negocios locales del municipio que ya han canjeado estos bonos a sus clientes y, a su vez, los han cobrado. Es el caso de una tienda de artesanía, Mui Mia, ubicada en el Centro Comercial de Añaza, donde su propietaria Vanessa Bastarrica, se mostró muy satisfecha por el uso que sus clientes le están dando a los bonos. El caso de este negocio es, además, muy paradójico. “Había montado la tienda en marzo del año pasado, solo faltaban por llegar unas estanterías, y se produjo la pandemia, lo cerró todo, y yo ni siquiera la pude inaugurar”, cuenta su propietaria. Cuando por fin pudo abrir sus puertas, cruzó los dedos para no tener que cerrar, por eso, la iniciativa de los bonos consumo, le parece magnífica. “Me tendrían qué pagar como comercial”, dice entre risas. Asegura que la acogida está siendo muy buena. “Está funcionando muy bien, a mí ya me han canjeado unos cuantos bonos y el Ayuntamiento ya me ha pagado. Yo misma lo recomiendo a los clientes, muchos de los cuales aún desconocen que pueden beneficiarse de esta fórmula para hacer compras”, explica Vanessa. Entiende que haya negocios que aún desconfíen del sistema, sobre todo por lo que pueda tardar en pagar el Consistorio, pero asegura que está haciéndolo en un tiempo razonable, que no se va más allá de una semana. Ella misma se encarga de asesorar a su clientes, incluso a los que tienen más dificultades con la tecnología los ayuda a entrar en la página www.bonosconsumosantacruz.es para que puedan beneficiarse de esta iniciativa.



La segunda de las empresas pertenece al sector turístico. Es la de Víctor Gen, Xclusive10 Xperience, con la que este joven realiza rutas turísticas por Santa Cruz enseñando lo mejor de la ciudad. “Lo cierto es que la iniciativa de los bonos consumo ha tenido muy buena acogida, es un sistema con el que todo el mundo está contento. Ojalá se alargara en el tiempo”, cuenta. Admite que ya tiene bastantes clientes que han intercambiado los bonos. “Aunque a veces el sistema para leer los bonos se cuelga, es un sistema que no es muy complicado, lleva un tiempo subir los datos, pero lo cierto es que están pagando en tiempo y forma”. Según su experiencia, la mayoría de las personas que han hecho uso de estos bonos son mayores de 50 años.



Otro de los negocios es un restaurante. En este caso concreto, José Ignacio Monés, socio propietario de El Lagar de la Noria, que también participa en las cafeterías Parque (en el García Sanabria) y en la del TEA, y en el restaurante Bulán, también en La Noria, afirma: “Es una gran iniciativa, que está funcionando muy bien”, comienza diciendo Monés. Nosotros hemos canjeado ya unos 150 bonos, lo que equivale a unos 1.200 euros0”.

Admite que “si tuviera que criticar algo es que llegan quizá un poco tarde, teniendo en cuenta que, en nuestro caso, nos hemos visto afectados por los cierres de los interiores”. En cuanto al funcionamiento, igual que el resto de empresarios, le están pagando en tiempo y forma, mientras que admite que los fines de semana quizá se ralentiza un poco más la página, “imagino que es cuando la gente se anima más a salir”.

Consumidores



En cuanto a los consumidores, la iniciativa es igual de bien acogida. Desde los que quedan para juntar varios bonos y desayunar, almorzar o cenar, en algún restaurante, o los que ya no esperan a las rebajas para comprarse esas zapatillas tan deseadas porque ahora pueden conseguirlas con un descuento importante, hasta los que planean una escapada gracias a algún hotel de la ciudad porque sale a la mitad de precio. Según los datos que manejan Fauca y la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz, hasta el pasado viernes se habían vendido un total de 6.700 bonos. Teniendo en cuenta que la media diaria de venta está entre 300 y 350 bonos, apuntan que el sábado ya se habrían superado los 7.000, y si se repiten los números del pasado fin de semana, cuando se vendieron, entre sábado y domingo, más de 1.000 bonos, hoy lunes ya se habrán superado los 9.000 bonos vendidos.



En porcentaje, el sector comercio lidera la adquisición de bonos, con el 55% de los mismos vendidos, mientras que el 40% corresponde a la restauración y el 5% al turismo y ocio.



En proporción, el distrito Suroeste es donde más bonos comercio se han vendido. De hecho, uno de los negocios de la zona ha canjeado en menos de un mes más de 220 bonos de clientes. El distrito centro concentra la mayor venta de bonos restauración, seguido de Salud-La Salle.

Valoración municipal



Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, el concejal delegado de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello, explica que, la acogida de esta iniciativa no puede ser más satisfactoria, y que, incluso, esperan mejorar los datos de cara al verano. “Tenemos muchas expectativas en la campaña de bonos de consumo vinculada al sector turístico a nivel regional, para hacer Santa Cruz en otras islas”. Añade el edil que “no hay que olvidar que al final, con el DNI o con el pasaporte, se puedan adquirir estos bonos y alojarte en un hotel de la capital por un precio mucho más económico del habitual”.



Cabello también llama la atención sobre una tendencia que puede beneficiar a Santa Cruz. “Estamos ante una etapa de apertura, cierto que aún con incertidumbre sobre la llegada de turistas a nivel internacional, pero hay una tendencia orientada a hospedarse en hoteles no muy grandes, más tipo boutique, algo que en Santa Cruz es una ventaja, ya que tiene una planta hotelera muy competitiva en precios y en calidad. En ese contexto, creemos que la pata turística de los bonos consumo la vamos a ver incrementada en los próximos días y semanas”.



El también edil de Fiestas admite que esta iniciativa, pionera en Canarias, necesita del apoyo de otras administraciones para que se le pueda dar continuidad en el tiempo.

“El Cabildo está bloqueando nuestro acceso a más fondos”

En el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, el concejal delegado de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello, presentó una moción, que fue aprobada por unanimidad, para instar al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a que, a la mayor brevedad posible, se sumen a la iniciativa de los bonos consumo que, defiende Cabello, tan buenos resultados está dando en la capital, y que ha dado en otras ciudades de España. “El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife no entienden que las ayudas a las pymes son vacunas para la economía. O se ponen las pilas y apoyan iniciativas como los bonos consumo o el comercio, la restauración y el ocio no levantarán cabeza”, defendía el edil tras el Pleno.



Para Cabello, “la remontada económica no va a llegar a golpe de titulares y propaganda. La pequeña empresa y los autónomos están hartos de anuncios, que ya no se creen, y exigen la aplicación efectiva de medidas, como las consensuadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz con la Federación de Áreas Urbanas”, en referencia a la puesta en marcha de los bonos consumo. “Los ayuntamientos -continuó Cabello- siguen siendo la cenicienta de las administraciones, pese a nuestra proximidad con la gente, en apartados como los servicios sociales, las pymes, los autónomos…,pero el Gobierno de Canarias y el Cabildo no quieren entenderlo y el tiempo se agota”.



El edil admite que está preocupado por la lentitud mostrada por el resto de administraciones. “Estamos muy preocupados porque no acaban de materializarse ayudas del Gobierno de Canarias o el Cabildo”. Según la información de la que dispone Cabello, “parece que el Cabildo trabaja en bonos para municipios pequeños, pero sería reprochable que obvie al mayor municipio de Canarias, en el que se encuentra la mayor concentración de comercios y bares, con 14 zonas comerciales”. Asegura que “desde el Gobierno de Canarias se nos ha comunicado una serie de líneas que quieren poner en marcha, pero que necesitan de la colaboración del Cabildo, así que podríamos decir nos está bloqueando el acceso a esas ayudas”.