El PP insiste en su plan B jurídico de la modificación de la ley de Salud Pública tras el estado de alarma

La diputada nacional del PP, Ana Zurita acompañada del presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, Manuel Domínguez.

La diputada nacional del PP, Ana Zurita acompañada del presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, Manuel Domínguez ha propuesto una estrategia de recuperación basado en tres patas: jurídicosanitaria, económica y autoridad independiente para gestionar los fondos europeos.

Para los populares, el plan es sencillo al modificar la Ley General de Salud Pública. El objetivo es seguir protegiendo la salud pero también las libertades, derechos individuales sin parón de la economía.

Por ello y atendiendo a esta premisa la diputada del PP afirmó que no debemos olvidar “que no ha terminado la crisis sanitaria ni se vencido al virus y que tampoco no hay inmunización global ni estamos exentos de nuevas epidemias”.

Pero si es posible un nuevo ordenamiento para el cual hemos presentado una proposición de ley que propone la modificación de la Ley de Salud Pública tras el estado de alarma avalado ya por el Consejo de Estado con un catálogo de medidas basados en el derecho internacional.

Para Zurita “es la única manera de acabar con el caos de este año tras estar sometidos al control del estado de alarma”.

Por su parte la presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro denunció que en Canarias “el presidente del Gobierno actúa tarde y mal como nos tiene acostumbrados. El ejecutivo ha dejado en manos de los jueces el decaimiento del estado de alarma”. Todo ello en un momento que sigue siendo crítico por las consecuencias de la pandemia y los datos de vacunación.

Así las cosas, el diputado regional del PP, Manuel Domínguez recordó que estamos pendientes del Decreto que ha de sacar el Gobierno de Canarias a la vez que los restantes 16 decretos autonómicos, cuando todo se resolvería de manera sencilla modificando la Ley General de Salud Pública incorporando las medidas preventivas para paliar contagios masivos.

Los populares ven en los planes del Gobierno social comunista medidas ocultas y opacas del Plan de Recuperación. Entre ellas, subidas de impuestos masivos en sociedades, sucesiones, patrimonio, cotizaciones sociales, transporte en avión, al diésel a la incineración de residuos o peajes en todas las carreteras por poner solo varios ejemplos.

PLAN DE CHOQUE ECONÓMICO

Los populares somos conscientes que la crisis es global pero tenemos que preguntarnos por qué no afecta de igual manera a todas las comunidades autónomas. Mientras en Madrid se tienen los mejores datos de mantenimiento y creación de empleo en Canarias estamos a la cola. Por ello, es necesario la creación de un plan de rescate de la economía productiva con varias patas: