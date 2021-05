¡El ‘zasca’ se escuchó hasta en el Teide!: la respuesta del dueño de un bar a una curiosa crítica en Internet

Imagen de recurso de un camarero. DA

Algunas personas llevan muy mal las críticas y otras, en cambio, pasan de todo. Lo cierto es que a nadie le gusta que le digan que hace algo mal, pero resulta raro que se opine negativamente sobre lo que se desconoce, tal y como le ocurrió al dueño de este bar, que se quedó flipando con la reseña que un usuario le dedicó en Internet. La popular cuenta @SoyCamarero compartió en Twitter la curiosa conversación que se dio entre el hombre y el propietario del mencionado local.

“Tiene buena pinta, lo único que el notas del dueño, el empleado o lo que sea, que llega molestando con la motito todos los días a la hora de abrir”, indicó el citado usuario. “Buenas tardes. Si no nos has visitado no entendemos la valoración. La motito es un medio de transporte más. ¿No querrá que venga todos los días andando a trabajar verdad?”, le responde el dueño del bar.

La cosa no acaba aquí, ya que el propietario del establecimiento parece identificar al usuario que le ha criticado en Internet, quien al parecer ni ha pisado el local, y decide darle un pequeño zasca que creemos que ‘ha podido escucharse hasta en el Teide’. “De todas maneras, amable vecino, estaremos encantados de atenderle cuando quiera disfrutar de nuestros servicios puesto que aún no lo ha hecho. Que pase usted un buen día”.