Imágenes de Olivia y Anna dan la vuelta al mundo para intentar localizarlas

Las niñas desaparecidas, Olivia y Anna. Cedida



Desde el entorno de la madre de las dos niñas desaparecidas hace ocho días en Tenerife junto a su padre se ha divulgado un vídeo de las menores (a disposición en www.diariodeavisos.com) con la idea de que tenga la mayor repercusión posible. Beatriz no pierde la esperanza de volver a ver a sus pequeñas y así dar por falso el escalofriante aviso que le trasladó su expareja el día de autos, cuando, en varias conversaciones telefónicas, le aseguró que se iba lejos y que no volvería a ver a las niñas. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, pidió ayer también la colaboración ciudadana, que podría resultar “fundamental” para establecer “alguna línea de investigación añadida”. No es la primera vez que la madre de las menores quiere lanzar un mensaje de esperanza con el que desea que todo el mundo tenga “una emoción fuerte de que aparezcan y que den las gracias por adelantado, sintiendo de corazón que ya están con su madre”, tal y como hizo el pasado sábado. “Mi mensaje es que manden mucha luz y amor a las niñas, que estoy segura de que están bien. Que no miren las noticias alimentando la mala energía, que todo el mundo piense que las niñas son una bonita luz, que están protegidas y que en cuanto menos lo esperemos estarán jugando y corriendo felices”, formuló Beatriz.