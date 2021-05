Los aeropuertos canarios, entre los más seguros frente a la COVID-19

Aeropuerto de Los Rodeos durante el estado de alarma. Fran Pallero

Los ocho aeropuertos canarios han recibido la certificación de Acreditación de Salud Aeroportuaria del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), un programa que evalúa el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas, entre otros, por la Organización Mundial de la Salud.

Según ha informado este lunes Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, de esta manera se certifica el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la EASA, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y las guías de la OMC, que se encuentran a su vez alineadas con los objetivos del Plan de Recuperación Operativa puesto en marcha en AENA en abril de 2020 y que está aplicando a todos los aeropuertos de la red.

La Airport Health Accreditation (AHA) demuestra el compromiso de AENA con las medidas adoptadas para la seguridad de empleados y pasajeros a raíz de la pandemia, con el objetivo de volver a recuperar la confianza de los viajeros en el transporte aéreo.

En total, hasta este momento, han obtenido esta certificación 19 aeropuertos, estando el resto en proceso de tramitación.

Como ha publicado el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) en su “guidelines for covid-19 testing and quarantine of air travellers”, el transporte aéreo se ha demostrado como un entorno de baja prevalencia del virus, sumando menos del 1% de los casos detectados de covid-19 y sin incremento en la ratio de transmisión.

Los protocolos y medidas se aplican en todos los aeropuertos de la red de AENA y entre ellas ACI ha certificado el refuerzo de la limpieza y desinfección en las instalaciones, el control de los aforos máximos permitidos y la adaptación de los distintos procesos operativos a la nueva realidad.

Asimismo, ACI ha valorado la instalación de mamparas protectoras (los aeropuertos canarios han instalado más de 500 mamparas distribuidas en distintos puntos de las terminales: mostradores de facturación, puertas de embarque, controles sanitarios, filtros de seguridad, puntos de información al pasajero); de señalética informativa mediante pantallas digitales, carteles y megafonía con mensajes de uso de mascarilla, distancia personal, higiene de manos, así como marcas y huellas de distanciamiento social o anulación de asientos.

AENA ha elaborado 84 nuevos mensajes, que incluyen todas estas variaciones en diferentes idiomas, y se han creado más de 400 adaptaciones para los diferentes espacios de las infraestructuras.

Además, en los aeropuertos del Archipiélago se han instalado cerca de 400 dispensadores de gel hidroalcohólico y otros elementos contactless como grifería (unas 800 unidades nuevas).

El Plan de Recuperación Operativa incluye más de 100 medidas, entre las dirigidas directamente a pasajeros, operativas y organizativas.

“Aportar seguridad sanitaria, acreditada a nivel mundial, en nuestros aeropuertos es probablemente la mayor contribución que podemos hacer en este momento al sector turístico de las islas”, afima el director de Aeropuertos del Grupo Canarias en AENA, Mario Otero, quien también destaca “la implicación que ha demostrado el colectivo encargado de la Atención e Información a los Pasajeros que, con una renovada imagen, mantiene una actitud proactiva y ayuda a los clientes y usuarios a preservar las normas sanitarias contra la propagación de la covid-19”.

AHA es el primer programa mundial concebido específicamente para el sector aeroportuario a partir de la crisis de la covid-19.

La acreditación ha sido otorgada después de una cuidadosa evaluación de las medidas y procedimientos sanitarios que AENA y las autoridades españolas han introducido en todas las áreas y procesos del pasajero.

Los pasajeros pueden consultar en la página web de AENA la información actualizada relativa a las medidas implantadas en los aeropuertos, las recomendaciones para su viaje (antes de dirigirse al aeropuerto, una vez en la instalación, en el avión y en el aeropuerto de destino) y las restricciones vigentes en los distintos territorios.