Los vecinos de Cabo Llanos denuncian que llevan 20 años sufriendo el olvido municipal

El aparcamiento del Palmetum acogerá la feria de atracciones a partir de mañana, viernes. / DA

Hace unos días, la Gerencia Municipal de Urbanismo certificaba, mediante un documento de sus técnicos, muchas de las deficiencias en lo que a dotaciones se refiere de un barrio como Cabo Llanos. Zonas verdes, aparcamientos, parques, vías a medio terminar y otras que no deberían haberse hecho. Unas carencias que, periódicamente, sus vecinos hacen públicas con el objetivo de que el Ayuntamiento de Santa Cruz no se olvide de su subsanación. Ayer, desde la Asociación de Comunidades Los Llanos para vivir, y aprovechando que mañana se inaugura en el aparcamiento del Palmetum la primera feria de atracciones post COVID de la Isla, quisieron aprovechar para alzar la voz una vez más y lamentar que, “se vuelva a utilizar a nuestro barrio para la incentivación económica de la ciudad mientras el Ayuntamiento nos mantiene en el más absoluto de los olvidos a la hora de iniciar los planes de desarrollo de esta zona de Santa Cruz que existe desde hace más de 20 años y carece de los servicios básicos a los que tenemos derecho por Ley”.



La asociación recuerda que la feria, que está previsto que abra sus puertas el viernes, se mantendrá abierta hasta el 13 de junio. “Estará abierta de 17.30 a 23.00 horas, de lunes a domingo, con los efectos que la afluencia de personas y sonidos tendrá sobre la población de este barrio”, añaden. Los vecinos admiten que el Ayuntamiento les ha informado de que solo contarán con sonido “tres o cuatro de las atracciones”, que no se superarán los 85 decibelios, y que el número máximo de personas será de 836 personas.



Los Llanos para vivir entiende que el Ayuntamiento impulse acciones de incentivación económica como ésta, que permite la reactivación de 28 empresas, que dan trabajo a unas 118 personas, pero lamenta que la Corporación “sólo se acuerde de este barrio para favorecer la economía de ciudadanos, algunos ajenos a la capital, y olvide sistemáticamente, durante 20 años, las necesidades básicas de un barrio que ya cuenta con casi 4.000 ciudadanos, que pagan impuestos, y que no reciben del Ayuntamiento ni el cumplimiento de la ley que obliga a impulsar la creación de zonas verdes, centros de salud o instalaciones educativas”.



Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, el edil de Fiestas, Alfonso Cabello, entiende que los vecinos reclamen algo que es justo, como es que el barrio cuente con más dotaciones, pero también apuntó que “se han extremado las medidas para que las molestias sean las menores posibles”. “Es más -continuó el edil- los feriantes querían instalarse inicialmente en el aparcamiento del Parque Marítimo, y, precisamente, con el objetivo de alejar la feria lo más posible de las viviendas, se les propuso trasladarla al entorno del Palmetum, un área en la que, por otra parte, hace más de dos años que no se celebra ningún tipo de actividad”. Cabello admite que la carencia de Santa Cruz de espacios adecuados para la celebración de grandes actos hace que la zona de Cabo Llanos se preste como la más propicia, por eso, “en este caso, como en otros, hemos propuesto medidas correctoras”, concluyó.