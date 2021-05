Sal y pimienta: Los Canary Wine protagonizan los premios AgroCanarias

Trece elaboraciones de bodegas adscritas a la DOP Islas Canarias Canary Wine han resultado merecedores de premio en la vigésima primera edición del Concurso Oficial de Vinos AgroCanarias 2021, que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. La presencia de las bodegas bajo la DOP Islas Canarias ha elevado la calidad de los vinos que se consumen en las Islas y, además, pone en valor el trabajo de los viticultores, que hacen de salvaguarda de las característas únicas de los vinos canarios, así como dan a conocer los aspectos culturales, sociales, económicos y paisajísticos de la viticultura heroica que se practica en el Archipiélago.

Trece vinos premiados, entre ellos el de Miguel Concepción

El Concurso de AgroCanarias ha reconocido a un total de 13 vinos de la DOP Islas Canarias, de unos 40 premiados. Entre ellos, el de Mejor Vino de Canarias 2021 a Finca Parque Los Olivos tinto, que elabora Miguel Concepción, presidente del CD Tenerife. El resto de galardonados son Ferrera blanco ecológico con la Gran Medalla de Oro y reconocido, a su vez, como el Mejor Vino Ecológico de Canarias 2021. La Gran Medalla de oro fue para la Bodega El Lomo Listán negro; Conatvs; Pico Cho Marcial afrutado, y Ainhoa dulce. La Medallas de Oro recayeron en Linaje del Pago Malvasía blanco seco, Ferrera blanco seco y Capote rosado afrutado. Y finalmente con la Medalla de Plata Pico Cho Marcial blanco seco, Airam, De Yanes barrica y El Lomo Barco de Tierra Adentro. Todo un éxito y ahora solo queda disfrutarlos.

Santa Cruz crea la ruta gastronómica ‘Degusta las Fiestas de Mayo’

La Sociedad de Desarrollo, junto a la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, ha organizado una ruta gastronómica por la capital tinerfeña a lo largo del mes de mayo. La iniciativa Degusta las Fiestas de Mayo se encuentra en fase de captación de establecimientos participantes, por lo que los locales interesados en participar podrán inscribirse a través de la web de la Sociedad de xDesarrollo (www.sociedad-desarrollo.com) hasta hoy. La idea es posicionar a la capital tinerfeña como punto destacado de la gastronomía canaria. Los establecimientos tendrán que ofrecer una tapa y bebida por 3,5 euros con la opción de tomarla en el local o recogerla en el establecimiento para llevarla a casa.

A final de mes se celebra Madrid Fusión

El primer congreso global de gastronomía del mundo, Madrid Fusión, se prepara para abrir sus puertas los próximos días 31 de mayo y 1 y 2 de junio, que, por primera vez, será presencial y online. Se abordará la gastronomía circular y la búsqueda de nuevos negocios en un mundo tan convulso.

La guindilla

Los comedores interiores

La restauración de la isla de Tenerife ha recuperado parte de la alegría con las últimas medidas para paliar la propagación del coronavirus y que les ha permitido abrir los comedores interiores. Muchos son los negocios que no han podido abrir sus puertas al no poder optar a las terrazas y no contar con espacios específicos, y tampoco trabajar con el take away o el delivery, que ha funcionado bien en las navidades y poco más. Ahora toca volver al tajo y seguir trabajando con todas las medidas de seguridad, tal y como han funcionado desde el primer momento.