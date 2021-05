Santa Cruz inicia sus Fiestas de Mayo más atípicas

La crisis sanitaria por la COVID-19 obligó a Santa Cruz de Tenerife a tener que suspender el pasado 2020 todos los actos de sus emblemáticas Fiestas de Mayo, y, aunque en este 2021 la pandemia aún no se termina de ir, el Ayuntamiento capitalino ha apostado por recuperar la celebración de algunos de sus actos, eso sí, en un formato adaptado a los protocolos marcados por las autoridades sanitarias.



Uno de los eventos más importantes de las fiestas fundacionales de Santa Cruz es la Exposición de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria, que este año celebra su 44 edición en un nuevo entorno, el Recinto Ferial. Así, las medidas sanitarias han obligado a su traslado desde su tradicional ubicación en el parque García Sanabria, para cumplir con las restricciones y los protocolos de control de aforo e higienización.



La exposición abrió ayer sus puertas al público, en un acto que contó con la asistencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, el consejero insular del área de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, y la directora insular de Desarrollo Socioeconómico, Ermitas Moreira, además de una destacada representación de concejales del grupo de Gobierno municipal.



“Santa Cruz cumple 527 años y ese es motivo más que suficiente para celebrar, adaptadas a la situación actual, nuestras Fiestas de Mayo, las fiestas fundacionales. Por eso, en el caso de esta feria, quisiera agradecer al Cabildo su colaboración y cooperación para su realización, que tradicionalmente se celebra en el parque García Sanabria desde hace 44 ediciones. Pero tenemos que adaptarnos a la realidad, a una pandemia y como decía ayer [el pasado viernes] la pregonera, Santa Cruz siempre ha superado circunstancias adversas que la han convertido en una capital resiliente”, afirmó el alcalde.



En este sentido, Bermúdez destacó que, en estas Fiestas de Mayo, “lo fácil hubiera sido no hacer nada, pero nosotros hemos cogido el camino de hacer cosas que nos acerquen a la recuperación, por eso hemos escogido algunas actividades como ésta que aunque no se hagan en el sitio tradicional, sin duda contribuyen a apoyar al sector de la gastronomía, a los artesanos y al sector de las flores y plantas”. “Con seguridad sanitaria, pero haciendo cosas. El camino a la recuperación nos obliga a movernos, y esto hoy es un ejemplo. Y a medida que se vaya produciendo la vacunación, nuestra intención ir recuperando la actividad de la ciudad para contribuir al mantenimiento y creación de puestos de trabajo”, enfatizó.



Por su parte, el concejal santacrucero de Fiestas valoró que “hoy es un día importante ya que se retoman actividades que todos echábamos de menos. Creo que es la mayor feria de artesanía que se ha realizado, sin duda, en Canarias desde el inicio de la pandemia y probablemente a nivel estatal”. “No es como nos gustaría, en el parque, aunque nos han recibido muy bien en el Recinto Ferial, pero no queríamos dejar sin esta oportunidad de disfrutar de la artesanía y el buen hacer a nuestra gente en estas Fiestas de Mayo, y al final, después de muchos esfuerzos, espero que guste este resultado e invitarles a todos a venir y disfrutar de esta feria”, apuntó.



Mientras, el consejero insular del área de Agricultura, Ganadería y Pesca manifestó su emoción y alegría “con este inicio de una nueva normalidad que esperemos que en los próximos meses sea lo cotidiano”. “Hay muchas personas que han estado esperando este momento para tener una oportunidad de poder sacar sus productos y su trabajo diario. Este espacio espero que sea el lugar de inicio de los nuevos tiempo”, añadió.

Los representantes políticos aprovecharon la inauguración para visitar las casetas, conocer sus productos y desearles suerte y darles las gracias por su participación.



Según datos del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas, se ha instalado un total de 73 casetas, de las que 15 están especializadas en productos de gastronomía canaria, 58 en artesanía y dos son expositores para la venta y exhibición de flores y plantas. Consultado por la baja cifra de este último sector, desde el Ayuntamiento explicaron que se invita a todo el sector pero que son las empresas las que deciden si quieren asistir.



La muestra estará abierta hasta el 9 de mayo, en horario de 10.00 a 20.00 horas los fines de semana y festivos, siendo de 16.00 a 20.00 horas de martes a viernes. La entrada a la muestra es gratuita y cuenta con control de acceso y todas las medidas sanitarias contra la COVID-19.



Isabel y Pedro son alfareros tradicionales y propietarios del Taller Afoche. Hacía 16 meses que no participaban en ninguna feria, “esta es la primera y esperamos que nos vaya bien” y que el público se anime a comprar. “La gente es novelera y tiene ganas de salir. Ha sido un año malo pero esperemos que poco a poco nos recuperemos”, afirmó Isabel. “Hemos vivido una situación muy rara, hasta ahora que empezamos a vacunarnos. Todos tenemos que contribuir a esa normalidad, con seguridad”, apuntó Pedro.



Argelia Rodríguez tiene 73 años y esperaba con ganas la vuelta a las ferias de artesanía. “Esta es la primera a la que acudimos desde que empezó. La verdad es que estamos muy contentas, yo no me lo creía… ya por lo menos parece que se va viendo algo, porque ha sido horrible este año. Qué ganas de volver a la normalidad, que una pueda estar con sus ferias y yendo a las islas y para estar uno entretenido”, explicaba esta mujer que empezó a aprender a hacer calados con 6 años y lleva desde entonces dedicada a esta forma de vida.



Dailos Rodríguez es el propietario de Floristería Tau, una de las pocas presentes en la feria. “Estamos contentos de volver, y más a las Fiestas de Mayo. Esta es la primera feria en la que participamos desde la pandemia, y por supuesto que echamos de menos el parque, el entorno, el olor… era otra cosa, pero bueno, está bien así, es un inicio. Y esperamos que la gente se anime a venir, porque las medidas COVID están bien y todo perfecto, y poder volver el año que viene al parque”, manifestaba.



Este año, la programación del Recinto Ferial cuenta también con una exposición de trajes tradicionales infantiles, así como una muestra de coches en miniatura de madera y metal. Destaca, además, una exposición de alfarería coordinada por el Cabildo de Tenerife.



Por otra parte, ayer se reunió el jurado encargado de fallar los premios de la Exposición de Flores, Plantas y Artesanía Tradicional Canaria. Los especialistas en floristería, jardinería y artesanía recorrieron los expositores del Recinto Ferial para determinar a los ganadores de este año en las diferentes categorías.

Actuaciones culturales



Asimismo, el Ayuntamiento también ha organizado por las Fiestas de Mayo una serie de actos culturales como las representaciones infantiles de Gorgorito y conciertos musicales, que se celebran en el espacio cultural estable del Ayuntamiento, ubicado frente a la Alameda del Duque de Santa Elena, en el paseo Teniente Francisco Grandi Giraud, y que cuentan con planes de contingencia y todos los protocolos que marcan las autoridades sanitarias a consecuencia de la pandemia.



Las localidades se pueden adquirir a través de la web fiestasdesantacruz.com, enlazada a la plataforma online tickety.es, al precio único de dos euros. La recaudación obtenida irá destinada a la población en situación de vulnerabilidad social del municipio, siendo canalizado directamente a través de asociaciones y entidades de voluntariado a propuesta del área de Atención Social del Ayuntamiento.



Así, ayer los más pequeños pudieron disfrutar ya de las representaciones infantiles de Gorgorito de Maese Villarejo, que tendrá un total de 14 funciones hasta el domingo 9 de mayo, en sesión doble, a las 12.00 y a las 17.30 horas. Además, anoche tuvo lugar el concierto del grupo Taburiente, que presentó su nuevo disco. Hoy será la oportunidad de poder disfrutar de Inmujerables con la actuación de Petite Lorena, Omayra Cazorla e Iratxe Menalbert y la colaboración de Carmen Cabeza.