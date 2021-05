Un nuevo decreto dará cobertura a las terrazas exprés de Santa Cruz tras el estado de alarma

La ocupación de aparcamientos, aceras o calzadas es la imagen que están dejando los procedimientos de terrazas exprés en la ciudad. S. M.

Mañana, tras la extinción del estado de alarma, son muchas las medidas apoyadas en esta figura que van a decaer. Eso obliga a que, aunque las Comunidades Autónomas mantengan las mismas condiciones que si existiera el estado de alarma, como es el caso de Canarias, habrá que adaptar los instrumentos administrativos para seguir dando cobertura a algunas de las medidas puestas en marcha durante estos meses. Este es el caso de las denominadas terrazas exprés en Santa Cruz, muchas de las que, a estas alturas del año, al no haber regularizado su situación a través del trámite ordinario, tendrían que desaparecer del espacio público que han venido ocupando, principalmente aparcamientos y aceras. Tal y como explicó a DIARIO DE AVISOS el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz, Guillermo Díaz Guerra, “vamos a hacer un nuevo decreto condicionado a las restricciones de aforo que dicte el Gobierno de Canarias, unas directrices que, a su vez, estarán sujetas a lo que digan los tribunales sobre ese decreto autonómico”.



Para el edil de Servicios Públicos es evidente que “lo que toca es la pervivencia de esas terrazas mientras los interiores estén restringidos, y después que se mantengan las que tengan autorización ordinaria”. Ya el pasado mes de enero, el también primer teniente de alcalde, advertía que no se estaban regularizando los espacios para mesas y sillas tramitado por el procedimiento exprés, con la consecuencia directa de que, a partir de este lunes, decaería cualquier autorización otorgada por este proceso.



Y es que de las cerca de 400 solicitudes de terrazas exprés que se llegaron a presentar cuando se activó el proceso, a penas una decena había optado por convertirse en definitivas a principios de año.



Según explica el edil de Servicios Públicos, esta situación ha ido mejorando a medida que se acercaba el final del estado de alarma, que tendrá lugar mañana, domingo. En ese proceso, “hemos detectado duplicidades en las solicitudes de regularización y, además, unas 70 se habían dirigido a Urbanismo. Ahora mismo estamos depurando el listado, porque nosotros (Servicios Públicos) también tenemos unas 80 solicitudes pendientes, y por lo tanto podríamos estar hablando de hasta 150 terrazas en procedimiento de regularización, pero hasta que no depuremos los listados no sabremos la cifra exacta.

Guillermo Díaz Guerra es concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz. / TONY CUADRADO



Díaz Guerra admite que, en cualquier caso, “Santa Cruz no debe tener durante mucho más tiempo terrazas con vallas de obra y cintas. Tienen que mejorar su aspecto y lo cierto es que el procedimiento ordinario ha estado siempre abierto y desde las exprés hasta fecha de hoy han transcurrido cinco meses”. Precisamente, en el último Pleno se abordó este proceso que, según denunciaba el PSOE, había quedado en suspenso desde el mismo mes de enero, tramitándose a partir de entonces todas las solicitudes por vía ordinaria. Díaz Guerra defendió entonces que no se había rechazado ninguna solicitud, solo las que comprometían la seguridad.