El piloto de un vuelo que partió de Tenerife enferma de gravedad en pleno trayecto

El vuelo de Ryanair que cubría el trayecto entre Tenerife y el Reino Unido, concretamente el aeropuerto de East Mydlands, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de que uno de los pilotos enfermara de gravedad.

INCIDENT: Ryanair #FR3153 Tenerife/South to East Midlands (Boeing 737-800 EI-EBM) squawked 7700 General Emergency over the English Channel & declared Mayday with ATC due to a medical emergency on board (via ATC). Just landed at EMA. pic.twitter.com/eaT44aIO7y