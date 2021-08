Juan Carlos Cordero: “Voy a intentar mejorar la plantilla hasta el último día con uno o dos delanteros”

Jérémy Mellot y Juan Carlos Cordero, en la presentación del jugador francés. /CD Tenerife

Aprovechando la presentación del defensa francés Jérémy Mellot como nuevo futbolista blanquiazul, el director deportivo del CD Tenerife, Juan Carlos Cordero, repasó la actualidad de la plantilla blanquiazul en el capítulo de entradas y salidas.

“Seguimos prácticamente igual. Avanzamos en situaciones de entradas y salidas, pero las cosas van despacio. Estamos negociando para traer lo que nos hace falta, especialmente con el delantero. Pero estamos en ese proceso. También estamos pendientes de la reunión de la Liga para saber qué margen vamos a tener para gastar en la parcela deportiva. No me cierro puertas a nada hasta el último segundo. Voy a intentar seguir mejorando la plantilla. Veremos lo que nos queda cuando traigamos al delantero para reforzar al equipo”.

Cordero maneja diferentes opciones para completar la plantilla sin descartar la llegada de dos delanteros antes del próximo 2 de septiembre cuando se cierra la ventana de traspasos. “Vamos a esperar un poco más para ver si algunas de las opciones que tenemos abiertas, se pueden cristalizar. Voy a intentar mejorar la plantilla hasta el último día con un delantero o con dos. No me cierro a nada. Dependerá del margen de maniobra que tengamos”.

El capítulo de salidas, tras la cesión de Joselu Moreno al Lugo, tiene un nombre propio y es el de Alberto Jiménez al que se le sigue buscando equipo, ya que Ramis no cuenta con el majorero. Además, Cordero aseguró que de momento no hay ofertas por ningún jugador de la plantilla, desmintiendo así las informaciones que insinuaban que tanto Shaq Moore como Álex Muñoz podrían salir. “No hemos recibido ofertas por ningún jugador y no malvenderemos a nadie”.

Una de las noticias positivas de la pretemporada son las buenas sensaciones que ha trasmitido la cantera durante la pretemporada.

“Estamos satisfechos con lo que han aportado los canteranos. Han disputado muchos minutos de calidad y nivel. Ahora veremos lo que decide el entrenador. Seguramente habrá muchos de ellos que vayan a ir convocados para el primer partido porque han cogido muy rápido los conceptos del míster”, aseguró el director deportivo blanquiazul.

El representativo debuta este domingo con el Fuenlabrada de José Luis Oltra. Juan Carlos Cordero habla de las trabas que puede oponer el conjunto madrileño.

“Tenemos una ilusión y una ambición máxima. Es el centenario del club y espero que haya un respeto máximo a la categoría. Se inicia la temporada y nos vamos a ver contra un equipo pegajoso, difícil e intenso. Será un partido distinto a los de la pretemporada. Debemos ser fieles a lo que está trabajando Ramis y que los jugadores sepan que hay que sudar para ganar cada punto”.

Nombres propios

Alberto Jiménez.- “Estamos valorando las opciones que hay. La idea es que llegue alguna oferta que nos convenga tanto al jugador como al club, pero tiene un salario importante y quiere ir a un proyecto en el que se sienta cómodo. Nosotros queremos mirar también de qué parte de su salario pueden hacerse cargo. Pero, por el momento, no hay más novedades.

Manu Apeh.- “Sigue en Nigeria. Es un tema complicado, pese a que el club está poniendo todo lo necesario para ayudar. Hemos contratado a una asesoría externa para que lo ayude. Está entrenando a diario, pero lo está pasando mal porque no nos puede ayudar.

Joselu Moreno.- “Es una operación satisfactoria para todas las partes. Su salida era buena y necesaria. Los acuerdos son confidenciales, pero si se ha firmado es porque convenía. El jugador había dado un paso al frente y había visto que era mejor irse a un equipo en el que confiasen en él y pudiese tener minutos.