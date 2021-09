El edificio de Urbanismo, nueva propuesta para acoger la futura sede de la Policía Local capitalina

Gerencia Municipal de Urbanismo de Santa Cruz. / FOTO: Sergio Méndez

El proyecto para dotar a la Policía Local de Santa Cruz de una nueva comisaría vuelve a dar un giro de 180 grados. Ya son cuatro las opciones que hasta ahora se habían barajado una vez que se llegó a la conclusión de que la actual sede no reúne las condiciones mínimas de operatividad y salubridad que un cuerpo como el de la Policía Local necesita. Así, de una posible rehabilitación de la actual sede, se pasó al anuncio de un megaproyecto de una comisaría en Ofra, que también acabó siendo descartado. El siguiente anuncio fue el de la compra de un edificio o adecuación de una propiedad municipal para albergar la comisaría, para, este último año, apuntar que el edificio ubicado en Cabo Llanos, entregado por Antonio Plasencia como pago de parte de la responsabilidad civil del caso Las Teresitas, se convertiría en la nueva sede del cuerpo policial. Sin embargo, tal y como ha podido saber DIARIO DE AVISOS, esta opción también se ha desechado. Así se lo ha comunicado el Ayuntamiento a los sindicatos de la Policía Local, a los que se les ha informado de que, la nueva propuesta es trasladar la comisaría al otro lado de la calle, es decir, al edificio de la Gerencia de Urbanismo.

Este inmueble, propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz, que en la actualidad acoge además de la Gerencia, a Servicios Públicos o Infraestructuras, entre otras áreas municipales, se convertiría así en la nueva comisaría. Para ello, según se apuntó en la reunión mantenida con los sindicatos, se tendrán que hacer una serie de obras, principalmente en la parte de los garajes, para dar cabida al parque móvil de la Policía Local.



Según fuentes sindicales, esta propuesta solo es eso, una propuesta, puesto que no hay proyecto, ni presupuesto, ni fechas, ni plazos. “Ya no nos creemos nada”, apuntan. Las mismas fuentes indican que, en cualquier caso, de realizarse, no sería en el corto plazo, y recuerdan que las actuales instalaciones de Tres de Mayo, no reúnen las más mínimas condiciones para el trabajo policial.

General Antequera

Según ha podido saber este periódico, el traslado de la Policía Local a el edificio de Urbanismo sería posible gracias a que los servicios ahora allí ubicados se trasladarían a su vez a la sede municipal de General Antequera. Este último inmueble ya está prácticamente terminado, después de la rehabilitación integral a la que fue sometido, y que obligó al traslado a Ofra de los funcionarios que allí desempeñaban su trabajo. Su vuelta queda descartada con esta nueva opción.



Mientras, el edificio de Cabo Llanos, sobre el que se llegó a anunciar que se encargaría un proyecto para adecuarlo, pasa de ser una opción de comisaría, a una más que previsible fuente de ingreso para el Ayuntamiento. Según la información a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, la idea con la que se trabaja es la de sacar a subasta este inmueble, por el que ya se han interesado varios inversores. Con la venta, el Consistorio ganaría liquidez para hacer frente a los años de recuperación que aún quedan por delante.