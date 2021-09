Torres: “Me parece una fantástica noticia que el Supremo avale el pasaporte COVID”

Torres: “De cualquier modo, vamos a dar todos los pasos posibles para no retroceder en el control de la pandemia”./ Fran Pallero

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha autorizado la obligación de exhibir el pasaporte COVID en determinados establecimientos -ocio y restauración- de Galicia, acordado por la Xunta gallega el pasado mes de agosto para reducir los contagios, al considerar que la medida es idónea, necesaria y proporcionada. En una decisión hecha pública ayer, dicha Sala afirma que “el beneficio que proporciona la medida, respecto de la reducción significativa de los contagios, es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local. En definitiva, no se atisba ninguna medida que resulte más adecuada para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, en ese tipo de locales”, estimando así el recurso de la Xunta contra el auto del TSJ de Galicia que rechazó la medida.

Puestos al habla con el Gobierno de Canarias, un portavoz del mismo reconoció ayer a DIARIO DE AVISOS que esta resolución permite al Ejecutivo autonómico isleño recurrir a tal medida, que, por otra parte, está incluida en el Decreto Ley aprobado la semana pasada y que, sin que ello afecte a su actual vigencia desde la publicación del mismo, aún está por pasar el refrendo del Parlamento de Canarias.

“El certificado COVID es un instrumento que está en el Decreto Ley de Canarias, y el aval del Tribunal Supremo ahora permite aplicarlo, si fuera necesario. No será para ahora, pero abre la posibilidad llegado el caso o ante un aumento de contagios”, sostuvo ayer el aludido portavoz del Gobierno autonómico, haciendo mención así al cambio de escenario actual, dado que en principio la medida solo estaba prevista para el nivel cuatro de seguimiento de la pandemia.

El propio presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, manifestó posteriormente a este periódico al respecto que “me parece que es una magnífica noticia que el Supremo avale esa decisión. La aplaudo. Creo que es inteligente. Creo que es colocarnos en el momento en el que estamos, con más del 70%-80% de la población vacunada, y creo que es lo que mayoritariamente demanda la sociedad. Y es que, en distintos entornos, puede ser hasta el 100% del aforo, si las personas que entren demuestran que están libres de COVID. Por tanto, el Consejo de Gobierno, que analizará este fallo, está dispuesto a ir eliminando las posibles restricciones en los distintos niveles. Las cosas van bien, lo que queremos es que no volvamos a tener una isla en nivel cuatro, ni en nivel 3, ojalá así sea. No es previsible que tengamos una nueva oleada, pero todavía estamos en pandemia. Vamos a dar los pasos firmes para no retroceder. Me alegra el fallo del Supremo sin ninguna duda”, concluyó el mandatario.

Resta añadir que, tras constatar la afectación “tenue” de derechos fundamentales como la igualdad, la intimidad y la protección de los datos personales, la sentencia del Supremo concluye que la medida resulta necesaria, idónea y proporcionada para conseguir el fin perseguido.