Una rama de grandes dimensiones cae y destroza un coche

La rama que ha golpeado hoy a un vehículo que estaba estacionado en Santa Cruz. DA

No es la primera vez que ocurre en la capital tinerfeña. Una rama de grandes dimensiones se ha caído en la tarde de este jueves destrozando un vehículo que estaba aparcado junto al árbol. Afortunadamente, parece que en esta ocasión no había nadie dentro del coche y no se han tenido que lamentar daños personales.

Tras este suceso, ocurrido en la calle Doctor José Naveiras de Santa Cruz, se ha activado al servicio de Parques y Jardines del municipio para que procesa a cortar y retirar la rama caída, según ha informado la Policía Local.