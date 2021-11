Kevin Herrera presenta en el Círculo de Amistad XII de Enero su obra ‘Jaulas de Rabia. Parte I’

Kevin Herrera, autor de ‘Jaulas de Rabia’. / DA

El Círculo de Amistad XII de Enero, en la capital tinerfeña, acoge este viernes, 26 de noviembre, la presentación del libro Jaulas de Rabia, de Kevin Herrera. La cita tendrá lugar en el teatro de la sede del Recreo, en la calle Ruiz de Padrón de Santa Cruz, a partir de las 19.30 horas.

El acto será presentado por el escritor Ángel Reyes e Isaías Valle, fundador y director ejecutivo de Romeo Ediciones. Igualmente, se contará con la actuación del cantante Álvaro Gamboa. La entrada será libre previa inscripción, con limitaciones de aforo y estricto cumplimiento de las medidas sanitarias anti-COVID-19.

Kevin Herrera, escritor y guionista, debuta en la novela con Jaulas de Rabia. Parte I, de la saga Inekaren. El autor nos sitúa en la década de 1350, cuando un cacique castellano labra su fortuna y prestigio mediante la explotación de esclavos. Lo que no sabe es que entre sus huestes de prisioneros se encuentran cuatro aborígenes procedentes de un archipiélago repleto de incertidumbres, las cuales están más arraigadas en el más singular de ellos.

“Mi saga se compone de ocho novelas divididas cada una en dos o más partes. En concreto Jaulas de Rabia fue dividida en dos partes, de las cuales la primera es la protagonista, por así decirlo, del tema que nos ocupa, así como la que abre camino a la saga en sí”, explica el autor.

“La inspiración, tanto para Jaulas de Rabia. Parte I como para la saga de Inekaren en sí. viene desde mis más humildes comienzos en esta vida. He tenido la suerte de nacer en un hogar donde pude crecer alimentándome de las historias y leyendas más fascinantes de nuestra cultura ancestral aborigen, cultura que a su vez no ha sido debidamente divulgada ni protegida como el patrimonio único que es, por lo que he crecido con la visión de aprender todo lo posible sobre nuestro legado aborigen canario y protegerlo tan correctamente como pueda”, señala Kevin Herrera.



Para el autor “esta novela y la saga que se esconde tras su telón de fondo es la muestra de un sentimiento honrado y verdadero: amor. Amor por nuestras Afortunadas y por su historia. Desde la temprana edad de siete años he adquirido el férreo gusto por la escritura y tuve claro que la primera obra que debía mostrar al mundo tenía que ser originaria de las islas que me han visto nacer, caer y crecer. La saga de Inekaren, una fusión hegemónica y equilibrada entre la historia prehispánica canaria y la temática épica y legendaria de las novelas de fantasía más recurrentes, es un tributo que va desde mi corazón hasta los lectores”.