La periodista María Rozman brilla en la prestigiosa gala NYSummit

María Rozman, periodista de DIARIO DE AVISOS y directora de Atlántico TV, del Grupo Plató del Atlántico, recibió el Premio Periodismo e Investigación en EE.UU. en la espectacular gala New York Summit, que este año, y de forma excepcional, salió de la Gran Manzana para llevarse a cabo en la Costa del Sol. La periodista suma con este galardón un nuevo premio a su carrera, en la que ya había sido reconocida en la nación norteamericana entre otros premios, con tres Emmy de la Academia Nacional de la Televisión, la Ciencia y las Artes de Estados Unidos, y que también había recibido el Premio Taburiente de la FUNDACIÓN DIARIO DE AVISOS en 2018. La tinerfeña recordó su pasado inmigrante en Estados Unidos, donde desarrolló su carrera durante décadas, siempre orgullosa de sus raíces, luciendo un vestido del diseñador canario Sedomir Rodríguez de La Sierra, y recogió el premio con unas palabras de agradecimiento a la fundación organizadora, recordando en su discurso la importancia de la solidaridad con la isla de La Palma.

El sabor canario de la ceremonia tuvo su punto más emotivo con la interpretación del Himno de Canarias por el cantante canario Besay, quien con su talento emocionó a los presentes. Otros artistas encargados de poner ritmo a la ceremonia fueron los premiados Isaac & Nora (Premio Especial del Jurado), la joven cantante e instrumentalista que impactó con su potente voz, María Parrado; Aishah Davis, con procedencia de linajes europeos, afroamericanos y nativoamericanos quien abrió el acto interpretando de forma brillante el Himno Nacional de EE.UU. y cerró la gala con un homenaje a Nueva York, entre otros grandes artistas.

Entre los premiados en la Antigua Plaza de Toros, Marbella Arena, destacaron, además, los jueces de MasterChef (Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágero), el presentador de informativos de Antena 3 y prestigioso periodista Vicente Vallés (Premio al Mejor Periodista del 2021), la cuadragésima primera tesorera de Estados Unidos, Rosario Marín, el tenista paralímpico Cisco García y el miembro del primer equipo español de Doma Clásica Juan Matute.

El espectacular evento organizado por la Fundación ICL y el holding de empresas HAC Global contó con emotivos homenajes, como el realizado a las víctimas del 11-S con la sorprendente actuación de la Banda de Gaitas da Provincia de Pontevedra. Para recibir sus correspondientes galardones acudieron a la cita premiados como el Departamento de Policía de Nueva York (representados por la oficial al mando del comisionado de NYPD, Lourdes Soto) y el último superviviente del ataque terrorista a las Torres Gemelas William Rodríguez.

El reconocimiento especial a la Unidad Militar de Emergencias estuvo en manos del teniente coronel José Alberto Gallego López: “Es un premio que nos da fuerza para seguir luchando”, expresó con respecto a la labor realizada en el volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, y animó a las víctimas: “Tenemos el honor de poder estar al lado de quien nos necesita. No pierdan la fe y la esperanza”.

Pablo Ibar fue distinguido con el Premio a la Concordia para visibilizar el pedido de justicia en su caso. Desde Florida, sus familiares asistieron a la gala para recoger el premio. Por su parte, el organizador del evento, Ray Cazorla, contó al público: “Hace 27 años un compatriota español fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por un grave crimen del que no existe una sola evidencia ni prueba de su culpabilidad”. “Que esto sea una señal de esperanza, la esperanza de que algún día la luz de un nuevo amanecer te permita respirar aires de libertad en esta tierra que tanto anhelas, aquí en España”, auguró.

La hija de Pau Donés, Sara, acudió a la ceremonia junto a su madre para recibir el reconocimiento a la trayectoria de su padre y querido artista. Por su parte, Juan Matute, miembro del primer equipo español de doma clásica, fue galardonado con el Premio Embajador de la Superación Personal. En su discurso de agradecimiento habló del derrame cerebral sufrido y cómo ha podido salir adelante: “He tenido que superarlo y he salido reforzado de todo esto, me siento más fuerte que nunca”.

Como cada año, la ceremonia de entrega de premios NYS estuvo respaldada por un importante fin benéfico. En esta oportunidad, el objetivo será la construcción de un colegio en India para la Fundación Vicente Ferrer (Premio Mejor Proyecto Fundacional 2021). Además, se destinarán 10 becas en el Hispanic American College Riazor a estudiantes seleccionados de Lesoto (África).

También se destacó a instituciones y representantes del mundo de la cultura, la empresa, el deporte y la sociedad civil, como la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (Premio Especial del Jurado), la Academia Xacobea (Premio Embajadores Mundiales Marca España), CMAX Foundation (Premio especial del jurado), Teatro Del Soho Caixabank (Premio Mejor Proyecto de Innovación Cultural), que recogió Javier Banderas, hermano del actor Antonio, quien no pudo asistir a la gala por estar en el rodaje de la quinta parte de Indiana Jones, Auschwitz. No hace mucho, no muy lejos (Premios de la Concordia), Global Gift Foundation (Premio Liderazgo Solidario) y Agnes Biró Keleti (Premio a la Concordia y Memoria del Holocausto).

“Hemos creado esta fundación porque queríamos aportar y ayudar a las mujeres. La pasión hace que el liderazgo suba en primer plano”, contó María Bravo, fundadora de Global Gift Foundation.

El pintor murciano Álvaro Peña fue seleccionado para diseñar la imagen del New York Summit Awards 2021.

El encargado de presentar la entrega de premios fue el CEO de SoyDigital Network, Jesús Lacoste, quien cerró el evento con la invitación a la próxima edición, que volverá a celebrarse en la Gran Manzana: “Ha sido un reto especial esta gala en Marbella. Nos vemos en Nueva York el año que viene, quedan convocados para los premios New York Summit Awards 2022”.