Lidl reabre mañana su tienda de Las Chafiras tras una remodelación integral y una inversión de más de 3 millones

Tienda Lidl en Las Chafiras

Lidl reabre mañana su establecimiento en Las Chafiras, en el sur de Tenerife, tras haber invertido más de 3 millones de euros en su renovación y modernización. Así, los clientes se encontrarán desde el jueves con una tienda con una sala de ventas un 20% más amplia, alcanzando los 1.600m2, un gran ventanal delantero que mejora la iluminación del inmueble, nuevas y mayor número de cajas y nuevo pavimento.

La renovada tienda Lidl de Chafiras contará con un horario de lunes a sábado de 8:00 a 22:00 horas y ofrecerá a los clientes una mejorada experiencia de compra que comenzará en el parking, que se ha reasfaltado, y que cuenta con un renovado sistema de iluminación LED más eficiente, un nuevo box de carros frente al acceso al establecimiento y cinco puntos de recarga de coches eléctricos.

En el interior, el aumento de metros en los lineales de exposición facilitará a los clientes el acceso al surtido de la compañía en el que destacan las áreas de fruta y verdura, donde más del 60% de los artículos proceden de la huerta canaria, los vinos, con gran presencia de caldos locales, los quesos, el pescado fresco o sus marcas propia BIO Organic, de productos ecológicos, y Vemondo, especializada en productos veganos y vegetarianos. Además, la nueva tienda de Las Chafiras estrena también una mejorada sección de panadería con más de 60 artículos y estas semanas ofrece un amplio surtido de su gama más gourmet, Deluxe, enfocada a las fiestas navideñas, así como artículos canarios que se incorporan a su oferta de Navidad, como el almogrote con tomate seco y aceite de oliva, la pata asada al mojo rojo, la miel D.O.P. Tenerife o el vinagre macho de vino tinto Canarius.

En su apuesta por el producto local, Lidl trabaja con más de un centenar de proveedores de las islas a quienes compra los cerca de 700 artículos regionales que ofrece a sus clientes, todos ellos identificados con su sello propio Compro Canario. Y para facilitar y mejorar la experiencia de compra, con la App Lidl Plus, los clientes accederán a exclusivos cupones de descuento en distintos artículos que se canjean directamente en caja, el folleto de ofertas de siempre, recetas, consejos, sorteos y premios y el servicio de pago Lidl Pay, para pagar las compras con el móvil de manera rápida y cómoda. Además, Canarias ha sido la primera comunidad en España en activar una opción en su App Lidl Plus para que sus clientes puedan renunciar a imprimir el ticket de papel en caja y disponer exclusivamente de la versión digital como garantía de compra. Así, los clientes de Lidl que no deseen recibir el ticket físico sólo deberán acceder a su tarjeta Lidl Plus a través de la app y seleccionar una única vez la opción ‘No imprimir ticket’, pudiendo desmarcarla en cualquier momento. Tras esta elección, podrán consultar siempre todos sus recibos sin límite de cantidad y éstos tendrán total validez para realizar devoluciones y conservar la garantía de los artículos de bazar.

Lidl ratifica su apuesta por Canarias contratando para la ejecución de los trabajos de remodelación de su tienda de Las Chafiras a empresas del entorno, como Dago Norte, S.L., que ha llevado a cabo las labores de construcción y Working Integrados, S.L., empresa instaladora, que se han encargado de la renovación de instalaciones eléctricas, de las dependencias de los trabajadores y los baños públicos, con nueva iluminación LED y nuevos equipos de frío y climatización.

La tienda Lidl de Las Chafiras cuenta con un equipo de cerca de 40 profesionales y es una de las 16 tiendas que la compañía tiene en la provincia de Tenerife, donde genera más de 600 empleos directos.