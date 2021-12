Arriaga (Cs) resalta el trabajo y voluntad de servicio público de los funcionarios del Cabildo

Enrique Arriaga, coordinador de Ciudadanos en Canarias | FRAN PALLERO

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, lamenta que “mis declaraciones en un medio de comunicación hayan sido mal interpretadas y usadas como herramienta para intentar desacreditarme ante mis compañeros”. A lo que añade que “aunque la colaboración de los funcionarios es absoluta, hay casos muy puntuales de falta de cooperación”.

Al respecto, Arriaga ha aclarado que “como funcionario defiendo la independencia y la profesionalidad de mis compañeros, que es ejemplar, pero no es menos cierto que hay garbanzos negros que quieren hacer política desde la función pública”. Y enfatiza que “quien quiera hacer política debe presentarse en unas listas y no entorpecer desde la Administración la tramitación de expedientes y proyectos. Deben ser valientes y no parapetarse en un puesto para boicotear la acción de Gobierno”.

De cualquier manera, el líder de los liberales, consejero insular y vicepresidente del Cabildo pide disculpas a quien se haya sentido ofendido o molesto con sus declaraciones en Radio Marca. “Tuve que haber puntualizado más y no dejar margen a especulaciones o interpretaciones erróneas”, ha insistido.

“Quiero poner en valor el trabajo de mis compañeros y agradecerles el esfuerzo que han hecho, de manera especial el que han llevado a cabo desde la llegada de la pandemia para poder poner en marchas medidas que paliaran la crisis económica y laboral que el Covid ha generado. Queda mucho por hacer y su trabajo es fundamental, sabemos que seguirán con el mismo ímpetu”, ha concluido.