El nombre de Marcela Rodríguez ya da nombre al primer espacio para la diversidad en la capital

Marcela Rodríguez junto a José Manuel Bermúdez. / DA

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, acompañado por la concejala de Igualdad y Diversidad, Purificación Dávila, inauguraron en la tarde de ayer la disposición de un nuevo espacio municipal, en presencia de la veterana activista Marcela Rodríguez Acosta, que tras un acuerdo unánime del Consejo Municipal LGTBI será el nombre que designe este enclave en el que los grupos y colectivos podrán debatir, formarse y atender a sus usuarios y compartir con todas las organizaciones.



El alcalde puso el acento en que “no sólo ponemos en marcha este centro, pionero en Tenerife, y probablemente en Canarias, sino que le damos el nombre de quien ha representado en las últimas décadas la lucha por unos derechos que, poco a poco, van llegando” y agregó que “Marcela Rodríguez es una de las personas que han verbalizado esta lucha, que ha sufrido en carne propia los sinsabores de su transición, que ha protagonizado actos, declaraciones, iniciativas en beneficio de una comunidad que requería más respeto y tolerancia y que gana espacio en una sociedad más justa, diversa e igualitaria”.



Por su parte, la concejala del área afirmó que “se trata de un espacio propio para el colectivo LGTBI, que desde hoy mismo puede empezar a compartir, reunirse para interactuar y, como objetivo, avanzar en el impulso de políticas de inclusión, de fomento de la diversidad” y anunció que “el local va a ser multiusos, de forma que tengan cabida todos los colectivos que tengan representación en el Consejo de Igualdad”.



Para finalizar, Bermúdez incidió en que “queda camino por recorrer, seguro; pero un espacio como el que hoy abrimos van a contribuir a trabajar en ello y actitud no nos falta, ni a este Ayuntamiento, ni a la comunidad LGTBI, representada por Marcela Rodríguez, un símbolo cuya lucha queda hoy reflejada para la posteridad” y concluyó agradeciendo a “Marcela, en nombre de la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife, por contribuir a hacer de esta capital una ciudad más tolerante e igualitaria”.



Marcela Rodríguez dijo no tener palabras “para tantas muestras de cariño”. Admitió que hasta que no vio el espacio no comprobó la importancia de que se ponga a disposición de los colectivos este punto de encuentro.