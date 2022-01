Dolores Palliser Díaz, abogada: “Vivimos en una sociedad líquida, que se ha deshumanizado”

Abogada, “luchando contra las injusticias”. Fran Pallero

Loli Palliser (PSOE) sentó un precedente en el Parlamento de Canarias y en el Gobierno autonómico. Sus pasos abrieron camino y dejaron huella.

-¿Qué vida hay después de la política?

“Pues, una vida muy interesante. La política tiene su momento y no siento nostalgia. Buenos recuerdos, sí”.

-¡Otra época!

“Apasionante, pero mi carácter y mis convicciones no están para aferrarme a la política indefinidamente”.

-Dedicada a la abogacía…

“Sí. Primero fui empresaria. Me fue fatal”.

-¿Una experiencia ruinosa?

“Una ruina de la que aprendí mucho”.

-Pionera en los comienzos de la autonomía…

“Estuve de parlamentaria dos legislaturas. Era la única mujer. Entré en el Gobierno provisional y en el siguiente”.

-Visto desde hoy, un salto histórico tremendo…

“Por supuesto. El cambio en estos últimos años ha sido radical. Cada día me doy más cuenta de ello”.

-Sola ante el peligro…

“Mi familia era un matriarcado, con una madre abogada. Estaba sin compañía de mujeres como yo”.

-¡Un avance sensacional!

“No ha sido un progreso por sí solo, sino el resultado de una lucha constante de las mujeres. Estoy orgullosa”.

-¿Esa anécdota del baño es una leyenda?

“Un hecho real que parece gracioso. En el Parlamento existía un único baño y pasaba ratos incómodos”.

-¡Situaciones embarazosas! ¿Fastidiosas?

“¡Lo típico! Le dije a Pedro Guerra que hacía falta un baño para las mujeres. Se puso en la segunda legislatura”.

-Una contribución a la igualdad de género…

“Se suponía que era para las diputadas, pero también lo utilizaron las funcionarias”.

-¿Y el panorama actual?

“Estamos viviendo en una sociedad líquida”.

-¿Cómo es eso?

“Me refiero a que la incertidumbre derivada de la rapidez de los cambios ha debilitado los vínculos humanos”.

-¡Qué profundo!

“Percibo una enorme crispación y desconfianza”.

-¿Las relaciones personales se enredan en las nuevas formas de comunicación?

“Aunque no niego la relevancia de las redes sociales en la evolución tecnológica, creo que se han contaminado”.

-Se magnifica lo insignificante y se trivializa lo verdaderamente importante…

“En Twitter, cualquier cuestión se frivoliza y los bulos se propagan a gran velocidad”.

-Si quitan la asignatura de Filosofía, no es de extrañar semejante comportamiento…

“Francamente, la situación me preocupa”.

-¿Se ha diluido la esencia del entendimiento?

“La sociedad se ha deshumanizado, porque no hemos asumido unas transformaciones tan vertiginosas”.

-Psicológicamente, ¿en qué está afectando la pandemia?

“En todo. Después de un año muy duro, estábamos optimistas y de repente llega ómicron. ¡Hay cansancio!”.

-¡Desaliento!

“El desconcierto nos aturde. Esto del coronavirus hace mucho daño”.

-¿Se está gripalizando?

“No dispongo de suficiente información al respecto. Lo que se pretende es que se considera como endémica”.

-No que se cure con una terapia de aspirinas…

“Desde luego que no. Lo que se está buscando es otro tipo de organización, no rebajar el problema”.

-¡Así no se puede!

“La ilusión se nos ha frustrado. ¡Una lástima!”.

-¿De qué va el Gobierno de Pedro Sánchez?

“Ha sacado unos presupuestos con una mayoría cómoda, un montón de iniciativas de índole social…”.

-Sin embargo…

“Le falla la comunicación”.

-¿Entre los socios?

“Debemos olvidarnos de las mayorías absolutas. Habrá que afrontar las fricciones dentro de la coalición”.

-Limar asperezas para salvar el pacto…

“Y no descartemos que, tras las próximas elecciones, la representación política esté más atomizada”.

-Una algarabía de pasiones en un torbellino de siglas…

“Ahí está la plataforma de la España vaciada. Acostumbrémonos a esta cultura”.

-¿Los partidos insulares en Canarias son asimilables a ese movimiento reivindicativo?

“No exactamente. Son circunstancias diferentes”.

-¿Alguna analogía?

“¡No sé! Los partidos o agrupaciones insulares actúan en muchos casos sin una marcada ideología”.

-Y colaboran en función de unos intereses territoriales, demandas, no siempre incompatibles con los generales…

“No constituyen un fenómeno reciente ni efímero”.

-¿Este Ejecutivo bipolar es carnaza de memes?

“¿Es por lo del ministro Alberto Garzón y la carne?”.

-Sí…

“¡Una polémica artificial! En esas declaraciones [al periódico The Guardian], él hablaba de las macrogranjas”.

-¡Se montó un pollo!

“Cuando voy al supermercado, compro huevos camperos. ¡Por algo será!”.

-En esa entrevista, apareó la calidad con la caridad…

“Metió la pata”.

-¿Qué ha levantado Ángel Víctor Torres?

“¡Un milagro! Con cuatro partidos, no se oye chirriar. Combina la empatía con la pedagogía. ¡Muy contenta!”.