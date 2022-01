Dos películas con música del tinerfeño Diego Navarro alcanzan el ‘top 5’ de Netflix

El compositor y director de orquesta tinerfeño Diego Navarro. / Aarón S. Ramos

El compositor tinerfeño Diego Navarro ha tenido situadas dos películas de cuya música es su autor en el top 5 mundial de la lista de reproducciones en Netflix, según la web especializada en plataformas de streaming FlixPatrol. Navarro compuso las bandas sonoras de las películas Dos, de Mar Targarona, y El páramo, de David Casademunt, que se estrenaron en pantallas de toda España y, con posterioridad, en diciembre y enero, respectivamente, en Netflix. Nunca antes un compositor de bandas sonoras de las Islas había tenido dos films entre los cinco más vistos por la plataforma.

El páramo, además, se convirtió en la película de habla no inglesa más vista en Netflix la pasada semana, con más de ocho millones de espectadores en seis días. Mientras que The New York Times recomendó Dos como una de las cinco horror movies to stream en su edición del pasado 7 de enero.

INSTINTO DE SUPERVIVENCIA

Dos brinda un relato cinematográfico en el que se exploran los límites del ser humano y el instinto de supervivencia. La música del filme, protagonizado por Marina Gatell y Pablo Derqui, y dirigido por Mar Targarona, se editó en un disco compuesto por 14 temas y tuvo su distribución internacional con el sello sueco MovieScore.

Durante su lanzamiento, Navarro explicaba que “componer Dos fue un gran viaje en muchos aspectos, tanto profesional como personalmente”. “Partiendo de la idea inicial de la película”, explicaba, “toda la música ha sido creada girando en torno al concepto del dos; desde Socos Dúo (chelo y marimba), que desempeña un papel muy importante en la composición junto a la orquesta, al uso de elementos electrónicos, la estructura de todas las piezas, los tempos usados, los intervalos principales de los temas, los ritmos, las transiciones armónicas entre cada pieza, orquestaciones, etcétera, todo ha sido creado teniendo en cuenta el número dos y sus múltiples relaciones matemáticas”.

CRACOVIA

La banda sonora de El páramo fue grabada en los históricos estudios polacos S-3 TVP de Cracovia. Allí, la Beethoven Academy Orchestra, bajo la batuta de Navarro, puso el relato sonoro a las imágenes del film, protagonizado por el ganador de dos premios Goya Roberto Álamo, Inma Cuesta y Asier Flores. “Ha sido una producción musical muy compleja al combinar, junto con la orquesta, coros, distintos solistas de diversos instrumentos y gran cantidad de elementos electrónicos. El diálogo con David ha sido constante y fluido en todo momento, y nos hemos entendido de maravilla”, comentó Navarro.

Nacido en 1972, el compositor y director de orquesta se ha especializado en repertorio de música para el cine. En su filmografía destacan títulos como Atrapa la bandera o El fotógrafo de Mauthausen, entre otros. Por sus últimos trabajos ha recibido nominaciones y premios nacionales e internacionales, como la candidatura a los World Soundtrack Awards (Premios Mundiales de la Música para el Cine) del Festival de Gante, por su banda sonora para el drama Pasaje al amanecer, o la doble nominación a los Ifmca Awards (Premios de la Asociación Internacional de críticos de música para el cine) por Atrapa la Bandera.

El fotógrafo de Mauthausen obtuvo dos nominaciones a mejor partitura orquestal en los XI Premios Gaudí y en los II Premios de la Música para el Audiovisual Español. El nuevo proyecto de Diego Navarro es la música para un film de terror producido por una de las grandes plataformas de televisión, que actualmente está en rodaje.

GRABACIONES

Su música e interpretaciones en calidad de director de orquesta han sido editadas por el sello discográfico hollywoodiense de música para el cine Varèse Sarabande, así como por Quartet Records y Rosetta Soundtrack, entre otros. Diego Navarro es, además, el fundador y director de Fimucité, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (www.fimucite.com).