El Carnaval de junio solo tendrá galas y concursos: “No habrá fiesta en la calle”

El acalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, aclaró ayer que, aunque el Carnaval se vaya a celebrar en el mes de junio, lo que va a haber en la calle serán los concursos y galas, ya que se abandona el espacio del Recinto Ferial, pero no se trabaja en ningún caso para la celebración de la fiesta con bailes multitudinarios como antes de la pandemia.

Y es que el anuncio generó algunas expectativas entre los más carnavaleros de que se pudiera celebrar el Carnaval de siempre. El alcalde fue claro. “No estamos trabajando en un Carnaval en la calle. Eso solo sería posible salvo que las condiciones sanitarias fueran las adecuadas para que sucediera, y eso no lo sabremos hasta pasada la Semana Santa”, apuntó el regidor en declaraciones a Cope Tenerife.

Bermúdez ya lo había apuntado en la reunión mantenida con los grupos en la tarde del lunes. Entonces admitió que “si las condiciones sanitarias lo permitieran, no habría nada que me ilusionara más que celebrar el Carnaval en la calle, aunque no creo que eso sea posible”.

Lo que sí será en la calle, concretamente, en suelo de la Autoridad Portuaria, serán los concursos y las galas del Carnaval, donde se construirá el escenario, que estaba previsto que se empezara a levantar esta misma semana en el Recinto Ferial. Las fechas que se barajan son del 4 al 26 de junio, y el orden de los concursos y galas no tendría por qué ser el habitual, ya que, por ejemplo, se estudia que los concursos infantiles se trasladen a final de mes para que no coincidan con los exámenes escolares.

En cualquier caso, los detalles de fechas se abordarán en las reuniones que mantendrá Fiestas, mañana y el viernes, con los grupos del Carnaval. Tal y como anunció ayer el Ayuntamiento de Santa Cruz, los encuentros, que serán presenciales, tendrán lugar mañana y el viernes. En esta serie de encuentros, que emanan del acuerdo tomado en la reunión telemática mantenida el pasado lunes, se consensuará los detalles de los formatos de las galas y los concursos, además del desarrollo de la programación carnavalera del próximo mes de junio. Para el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, “pese a la incertidumbre, la disposición del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para trabajar de forma consensuada con los diferentes colectivos en la búsqueda de soluciones y alternativas, es absoluta y permanente”, recordando que “estas reuniones desembocarán en acuerdos que permitirán dar respuesta a los preparativos del Carnaval”. Para el edil, “este cambio de fechas, sin precedente en la historia de nuestro Carnaval, intentará dar certidumbre, dotar de protección y dar el máximo nivel de esplendor posible a nuestra fiesta más internacional”.

Los diferentes colectivos del Carnaval se irán citando de forma escalonada para dar cumplimiento al aforo permitido en el nivel 4 de alerta sanitaria. El jueves los encuentros comienzan a las 17.30 horas con la Canción de la Risa, y seguirán con rondallas, agrupaciones musicales, comparsas y diseñadores. El viernes será el turno para las agrupaciones de mayores (16.30 horas), grupos coreográficos, murgas infantiles y adultas.