Los Reyes Magos se multiplican para llegar a todos los rincones de Tenerife

Los Reyes Magos de Oriente llegan a una Canarias inmersa en la sexta ola de una pandemia que se resiste a desaparecer. Los más pequeños de la casa vuelven a ser los más afectados por las restricciones sanitarias. Ya sufrieron el impacto del estado de alarma, sin colegio, sin parques infantiles, sin paseos. Las sucesivas olas les han ido abriendo y cerrando espacios, para llegar a una fecha tan mágica como la del 6 de enero, y tener que, una vez más, soportar el peso de unas restricciones que, visto el nivel de contagios, los adultos parecen no haber estado por la labor de respetar. Aun así, los distintos municipios de la Isla se han esforzado para que hoy, de una forma u otra, los niños y niñas de Tenerife puedan ver, aunque sea desde lejos y sobre una plataforma, un coche o un microbús, a Melchor, Gaspar y Baltasar. Todos llaman a la responsabilidad para hacer uso de las mascarillas y mantener la distancia social.

En Santa Cruz, este año, ya sin toque de queda, el Ayuntamiento ha dispuesto una comitiva real más, por lo que los niños de los cinco distritos podrán disfrutar de su propia y única cabalgata. No habrá paradas, no se tirarán caramelos, pero, al menos, irán a una velocidad que permitirá que los pequeños puedan ver a su rey preferido. Además, los de Santa Cruz estarán geolocalizados para que los papás y mamás puedan calcular el tiempo de espera por la comitiva real a su paso por un punto concreto de la ciudad. Un paseo en el que casi no habrá carbón, porque este año los niños han sido extremadamente buenos y pacientes.

En La Laguna, los Reyes partirán desde el campamento real ubicado en el parque de La Constitución, para multiplicarse por cinco recorridos distintos, que permitirán que todos los pueblos y barrios del municipio lagunero puedan, en mayor o menor medida, disfrutar de la comitiva. Calcula el Ayuntamiento que desde la cuatro de la tarde Sus Majestades pasarán por cerca de 300 puntos.

En el norte y sur de Tenerife, sus municipios también han puesto todo de su parte para que los más pequeños disfruten de un ratito de alegría e ilusión en sus calles. Ayer, en La Orotava, el ya tradicional roscón gigante se agotó rápidamente. Las 1.000 porciones previstas volaron en un abrir y cerrar de ojos. Hoy será el turno de Sus Majestades de Oriente, que, gracias a su magia, se desplegarán casi de forma simultánea por los distintos municipios norteños. Casi lo mismo que harán en el sur de la Isla, donde los Reyes disfrutarán del buen tiempo reinante subidos a coches descapotables en su mayoría.

Las redes sociales, pero también la televisión y la radio, se convertirán hoy en la mejor forma de acercarse a Melchor, Gaspar y Baltasar, que serán los protagonistas junto a los más pequeños.