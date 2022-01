Ricardo espera con alegría para celebrar el segundo premio: “Todavía no sabemos cuánto ha tocado”

Ricardo es el propietario del bar Rimavi, en Charcho del Pino (Granadilla). DA

“Puede haberle tocado a cualquiera del pueblo, porque esa es nuestra clientela”, afirma Ricardo, propietario del bar Rimavi, en Charco del Pino (Granadilla), donde se ha vendido una parte del segundo premio de la Lotería del Niño.

La alegría se la llevó al recibir una llamada de la delegación, “pero todavía no lo hemos celebrado porque no sabemos cuánto ha tocado, y ni siquiera hemos colocado el cartel por fuera, asegura, mientras no deja de limpiar mesas y atender a la clientela.

“Hemos dado algún tercer premio, pero un segundo en El Niño, no”, comenta en uno de sus viajes entre el mostrador y una de las mesas donde varios clientes beben una copa de vino.