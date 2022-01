Santa Cruz da 24 horas al Puerto para un acuerdo o peligra el Carnaval

Un informe técnico encargado por el Ayuntamiento concluye que la explanada del muelle es la única ubicación segura, de las tres estudiadas, para el escenario del Carnaval. DA

La negativa del presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos González, a ceder el suelo en el que se celebra el Concierto de Navidad para que Fiestas pueda montar el escenario del Carnaval 2022 y acoger así los concursos y galas el próximo mes de junio, no ha sentado nada bien al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ha decidido esperar un plazo de 24 horas, según confirmó a DIARIO DE AVISOS el concejal de Fiestas, Alfonso Cabello, para conocer los argumentos técnicos que avalan esta decisión que podría ser “la estocada definitiva al Carnaval 2022, que se está gestando en el momento de mayor incertidumbre de la historia”.

A lo largo de hoy jueves se sabrá, por tanto, cuál es el siguiente paso que dará el Consistorio, y el propio alcalde, José Manuel Bermúdez, que ha estado manteniendo contactos en las últimas horas para lograr un consenso. Y es que ha sido una decisión, la de la Autoridad Portuaria, que ha generado una “tremenda sorpresa” al concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz, que manifestó a este periódico que se trata de “una falta de voluntad” y “no hay una explicación razonable para rechazar la propuesta”. Cabello explicó que la zona solicitada está “infrautilizada, pues apenas se usa para el tráfico portuario”, y que en los últimos seis meses se ha empleado para aparcamientos y para celebrar el Concierto de Navidad. Un acto, este último, para el que el espacio se mantuvo bloqueado 45 días. Para el Carnaval, en junio, se haría durante 60 días y para entre 12 y 17 actos.

En opinión de Cabello, “esta decisión pone en grave riesgo la celebración del Carnaval y la actividad económica de bares, restaurantes, tiendas, hoteles, pymes y autónomos”. Motivo por el que expresó su deseo de que la Autoridad Portuaria recapacite y cambie de opinión. De no ser así, aseguró, demostraría que “la Autoridad Portuaria vive de espaldas a Santa Cruz”. Agregó el edil que la capital se encuentra “en unas circunstancias excepcionales” y pidió que se tengan en cuenta los informes técnicos en los que se deja constancia de que esta explanada, frente al Cabildo, es la idónea para celebrar las carnestolendas por su extensión. El Ayuntamiento asumiría los gastos de seguridad y limpieza.

Mientras llega una respuesta, Fiestas busca posibles alternativas para el escenario, como la explanada del Parque Marítimo o la de la Plaza de España, que ya en 2010 acogió algunos concursos y donde en 2019 se celebró el concierto de Juan Luis Guerra. Lugares, no obstante, que Alfonso Cabello califica de “inadecuados por razones de seguridad y de espacio”, tanto para los grupos del Carnaval, que necesitan espacios donde cambiarse y colocar sus materiales, como para mantener las distancias necesarias para evitar la propagación de la COVID-19.

“No quiero pensar que la decisión de la Autoridad Portuaria es una zancadilla política para que no se celebre el Carnaval”, manifestó Alfonso Cabello. “Santa Cruz es capital por su puerto y nosotros no boicoteamos su actividad. En estos momentos no hay que ponerse de perfil. El puerto es de los chicharreros y hay que remar en la misma dirección. Solo se trata de ceder un espacio”, sentenció el edil, visiblemente afectado y enfadado. Y es que no están siendo meses fáciles para Fiestas, que ha visto impedimentos, desde un primer momento, para celebrar el Carnaval. El área municipal tuvo que subir la partida económica para la licitación del escenario tras declararse desierta, se ha enfrentado a un cambio de fecha de las fiestas, debe resolver un recurso presentado porque se cuestiona el proceso de selección del cartel y ahora debe lidiar con la Autoridad Portuaria por el espacio.

INFORME TÉCNICO

Según el informe técnico que valora las condiciones, desde el punto de vista artístico y de seguridad para la celebración del Carnaval, la explanada del muelle de Santa Cruz es la ideal para los actos de estas fiestas que tienen previsto que de desarrollen del 4 al 26 de junio. Y es que tiene una superficie de 10.700 metros cuadrados, frente a los 9.170 de la de la Avenida Marítima-Teniente Grandi Giraud, y los 9.781 del aparcamiento del Parque Marítimo. Es por tanto, el muelle de Santa Cruz, el que más se acerca a las necesidades básicas para el buen funcionamiento de los concursos y galas, que requieren 11.320 metros cuadrados.

Además, un escenario del Carnaval en el puerto tendría un aforo de 4.300 personas, frente al del Parque Marítimo, que sería de 3.500, y el de la Avenida Marítima, de 2.200. Asimismo, el puerto es la única de las zonas que dispone del ancho mínimo para el escenario, que cuenta con corriente eléctrica, que no provocaría impacto ambiental a las viviendas próximas, y en la que no habría que retirar mobiliario urbano ni cortar el tráfico, como con las otras opciones.

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife anunció el martes que no podrá asumir la celebración del denominado Carnaval oficial en la explanada portuaria propuesta por el Ayuntamiento capitalino “al ser una parcela en la que se llevan a cabo operaciones portuarias y cuya disponibilidad es prioritaria para este uso. La ocupación de dicha parcela se prolongaría durante prácticamente dos meses, plazo inasumible por la entidad portuaria, que debe garantizar la prestación de servicios en la Dársena de Los Llanos”.

Según explicó la Autoridad Portuaria, la propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz no fue conocida en detalle hasta la tarde del martes, en el transcurso de la Comisión Puerto-Ciudad, “encuentro en que los representantes de la Corporación dieron a conocer por primera vez su propuesta de celebración, con unos condicionantes determinados e inamovibles, hasta entonces desconocidos y no consensuados por Puertos de Tenerife y que se han revelado en principio como inasumibles”.

Los representantes del Puerto propusieron explorar todas las posibilidades de otros recintos más apropiados para la celebración, tales como el Recinto Ferial y la explanada anexa a la Plaza de España, aunque esto suponga un redimensionamiento del escenario o un reajuste de las fechas.

La Autoridad Portuaria recalca que “esta propuesta de ocupar el puerto durante 60 días para12 eventos continuados se aparta por completo del acuerdo al que se había llegado con el Ayuntamiento”.

Nueva reunión entre Fiestas y los grupos del Carnaval

Hoy jueves, a las 17.30 horas, arrancan las reuniones entre el concejal de Fiestas y la dirección artística del Carnaval con los representantes de cada una de las disciplinas para analizar los concursos y las galas previstas, tal y como se anunció la semana pasada, entre el 4 y el 26 del próximo mes de junio.