Tenerife registra 1.048 casos nuevos de COVID antes de subir al nivel 4

Certificado COVID para acceder a un establecimiento de hostelería en Tenerife. Sergio Méndez

Suma y sigue. Canarias ha registrado 2.891 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas, por lo que el total de acumulados desde el inicio de la pandemia asciende a 185.717, con 65.299 activos, de los cuales 65 están ingresados en UCI y 480 permanecen en planta. En este intervalo de tiempo se ha notificado el fallecimiento de nueve personas: seis en Tenerife, dos en Gran Canaria y una en Lanzarote, pendientes de validar por parte de la Dirección General de Salud Pública. El global de las muertes con COVID-19 en las Islas desde el comienzo se eleva a 1.204. La incidencia acumulada a los 7 días se sitúa en 1.229,21 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días, en los 1.800,64. Hasta la fecha se ha realizado 2.864.037 pruebas diagnósticas en el Archipiélago, de las que 9.194 se corresponden al sábado.



Por islas, Tenerife añade a su lista 1.048 contagios, con 91.532 casos acumulados y 32.911 activos epidemiológicamente. Gran Canaria, fiel a una tendencia que se consolida en los días festivos, lideró ayer con 1.244 casos más que el día anterior, cuenta con 66.287 acumulados, 1.244 más que el día anterior, y 22.495 activos. Lanzarote anota 182 nuevos casos, con 13.153 acumulados y 4.386 activos epidemiológicamente. Fuerteventura tiene 8.783 acumulados, con 176 nuevos y 3.430 activos. La Palma incorpora 186 positivos, hasta los 4.064 acumulados y 1.703 activos. La Gomera reporta 38 nuevos casos, hasta 1.068 y 217 activos. El Hierro cuantifica 17 nuevos positivos: 818 acumulados y 149 activos.



El departamento autonómico que dirige Blas Trujillo recuerda que estos datos publicados en el portal de Grafcan son provisionales, pendientes de validación por parte de los equipos de Salud Pública, en consonancia con la dinámica del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias, que no recepciona por parte de las comunidades autónomas información epidemiológica los sábados, domingos y festivos. Por ello, las cifras difundidas pueden verse alteradas una vez que sean revisados epidemiológicamente y consolidados por la Dirección General de Salud Pública.



Entretanto, Tenerife ha subido -lo está desde la pasada medianoche- al nivel 4 de la alerta por coronavirus ante la evolución de sus indicadores epidemiológicos. Este cambio queda supeditado, como siempre, a revaluaciones periódicas. Esta variación se produce conforme al acuerdo adoptado el viernes por el Consejo de Gobierno, en la actualización semanal sobre la base del informe pertinente de la Dirección General de Salud Pública sobre la evolución de los indicadores sanitarios por COVID-19. Entre las medidas genéricas, el aforo se mantiene en el 33% del aforo al aire libre y del 25% en espacios interiores, excepto para aquellas actividades o servicios en los que se establezca expresamente. En estas circunstancias, la permanencia de grupos de personas en espacio de uso público y privado, cerrados o al aire libre, queda limitada a seis, salvo convivientes. En el supuesto de que el grupo esté constituido por convivientes y no convivientes, no se sobrepasará el número máximo fijado. Hasta el día 24, el horario de cierre en establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran definido un horario de cierre o se aplicara uno superior será a las 00:00 horas. Para la hostelería y la restauración se dispone un tope por mesa de seis personas.

Las islas de La Palma, Lanzarote y La Graciosa pasan a la alerta 3

La Palma, Lanzarote y La Graciosa han pasado al nivel 3 de alerta por COVID-19 ante la evolución de sus indicadores epidemiológicos, tal y como decidió el viernes el Ejecutivo canario. Estas Islas se encuentran en una situación de riesgo elevado, por un empeoramiento muy brusco reflejado en un incremento exponencial de la incidencia acumulada a 7 días. La permanencia de grupos en los espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre, se limita a seis personas salvo convivientes. En la hostelería y la restauración, la ocupación máxima por cada mesa será de seis, con el cierre completo a la una de la madrugada.